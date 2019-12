Четвърта жертва след нова лавина в Италия

Н ова лавина причини смъртта на скиор в Доломитите, който стана четвъртата жертва на снежни маси в италианските Алпи за последните 24 часа, предаде БТА.

Скиорът е един от четиримата души, затрупани от лавината близо до заслон тази сутрин.

Two climbers were left dangling from another man's rope after they fell and died in Italy https://t.co/k1pd6QKhmm