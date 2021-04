Иран вижда възможност за натиск върху Турция и Русия през Централна Азия

Т урция, Русия и Иран създадоха процес чрез преговорите в Казахстан и Сочи, които позволи на трите страни да координират действия в Сирия, а също и да преначертаят зоните на влияние. Този механизъм, станал известен със срещите в Астана, през последната година беше използван и относно войната в Нагорни Карабах и като цяло Кавказ, където Москва, Анкара и Техеран имат пресичащи се интереси. През последните месеци обаче се наблюдава напрежение, като основно то произлиза от факта, че Русия и Турция преговарят все по-често както по отношение на въпроси свързани със Сирия, така и за Кавказ, без присъствието на Иран. Централна Азия се превърна в още едно поле – отново – на сблъсък на влияние и е много вероятно иранците да продължат да заявяват мястото си като регионален играч именно през този регион.

Завръщането на талибаните на власт в Афганистан е напълно вероятно

Сигналите са налице. На 6 и 8 април генерал Мохамед Бакери, началникът на генералния щаб на иранските въоръжени сили, се срещна с министъра на отбраната на Таджикистан, с когото подписаха споразумение за създаване на съвместен комитет за военна отбрана. Душанбе и Техеран заявиха, че новата структура ще насърчава сътрудничеството в областта на сигурността и ще помага за „борбата с тероризма“, макар да не бяха предоставени детайли как ще работи точно комитетът. Споразумението изглежда е добре преценен ход от Иран, тъй като Таджикистан е единствената нетюркска държава в Централна Азия и попада в зоната на влияние на Русия. Новините са проблем и за Турция, която навлиза все по-сериозно в региона. От друга страна, договорът може да доведе до по-широки контакти между Иран и Китай, като същевременно осигури свобода на действие на Душанбе, където китайските интереси са също все по-видими.

И Иран, и Таджикистан имат сериозни причини да си сътрудничат по-тясно в сферата на сигурността. След постигнатата с посредничеството на Москва декларация за войната в Нагорни Карабах миналият ноември, Техеран се опитва да предприеме стъпки за противодействие на нарастващото турско влияние както в Кавказ, така и в Централна Азия. Споразумението, подписано от лидерите на Русия, Азербайджан и Армения на 9 ноември 2020, даде на Иран място на масата за бъдещи преговори за Южен Кавказ, като сред търговските пътища, които трябва да бъдат отворени, ще бъдат тези между Армения и Иран. Но в Централна Азия Анкара се стреми да мобилизира бързо четирите страни с тюркско мнозинство. Турската администрация насърчава сътрудничеството между тях и цели прекратяване на някои от дългогодишните конфликти. Не е изненадващо, че Иран се опитва да намери начин да отговори на влияние, което подкопава регионалните му интереси. Обвързването на Таджикистан, който няма тюркско мнозинство и културно е по-близо до Афганистан и Иран, е очевиден избор за иранската дипломация.

Какво цели Русия с ескалациите в Украйна и Сирия

Техеран има интерес също от насърчаването на връзките с Китай, а разширяването на влиянието в Таджикистан е един от начините за това. През март Техеран и Пекин подписаха 25-годишно споразумение за сътрудничество, което ще позволи на Иран да избегне натиска на някои от западните санкции, а Китай може да популяризира един от търговските пътища на запад като част от инициативата „Един пояс, един път“. Има и още нещо – Иран желае да играе решаваща роля в Афганистан. Засилването на сътрудничеството с Таджикистан, който е съседен на Афганистан, е полезна стъпка. Голяма част от политическия елит в Кабул е с таджикски произход, а през годините на война след 2001, границите на Таджикистан бяха често преминавани от бойци, включващи се в редица фракции, включително в разположените в Западен Афганистан и граничещи с Иран градове. Засилването на връзките с Душанбе позволява на Техеран да установи контрол върху движението по границата си с Афганистан. Неслучайно темата за Афганистан е изрично спомената в двустранното споразумение за общ военен комитет между Таджикистан и Иран.

От гледна точка на Таджикистан сближаването с Иран е също аргументирано. Отношенията му с тюркските републики в Централна Азия се влошават. Съвсем наскоро Душанбе премахна гранично споразумение с Киргизстан, тъй като не може да отговори на исканията на Бишкек да направи компромис с ексклава Ворух, населен с таджики. Таджикските власти започнаха да изтласкват етническите киргизи от страната, за да дадат повече земя на таджики. В резултат на това, Таджикистан има по-напрегнати отношения със съседите си от който и да е момент през последните десетилетия и това е една от причините да проучва връзките с Иран – държава, която говори близък език и споделя съвместно минало.

