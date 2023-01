Товарен кораб, плаващ от Украйна, заседна в Босфора

П лаващ от Украйна товарен кораб е заседнал в плитчините край Умурйери, Истанбул, и движението през Босфора е временно преустановено заради спасителната операция на заседналия плавателен съд, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

The cargo ship MKK 1, traveling from #Ukraine to #Turkey, is grounded in Istanbul’s Bosphorus Strait and traffic in the strait is suspended, but no damage is reported, shipping agents Tribeca says.https://t.co/mxUuDDMYZR