Членове на банда в Гватемала убиха седем полицаи след акция в затвора

М инистърът на вътрешните работи на Гватемала обвини бандите за убийството на седем полицаи в отмъщение за отказа на правителството да премести лидерите на бандите в затвор с по-ниска степен на сигурност.

Убийствата са извършени ден след като лишени от свобода – членове на банди – взеха 46 заложници в три затвора в страната. Днес, 18 януари полицията възстанови контрола над един от тях, предаде АФП.

„Дълбоко съм натъжен от смъртта на седем служители на Националната гражданска полиция, които бяха подло нападнати от тези терористи в отговор на действията, които гватемалската държава предприема срещу тях“, заяви министърът на вътрешните работи Марко Антонио Виледа.