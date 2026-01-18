Любопитно

Маймуна с памперс обикаля из “Люлин” (ВИДЕО)

Видеото се разпространява в социалните мрежи

18 януари 2026, 18:02
Маймуна с памперс обикаля из “Люлин” (ВИДЕО)
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

М алка маймуна с памперс беше забелязана да се движи свободно в столичния квартал "Люлин". Видеото се разпространява в социалната мрежа Фейсбук, пише "24 Часа".

На кадрите се вижда как животното преминава през прозореца на жена, а след това се хваща за кабели. Не е ясно на кого принадлежи маймуната и как е попаднала навън.

Според българското законодателство отглеждането на маймуни като домашни любимци е забранено.

Случката предизвика множество реакции и коментари в социалните мрежи, а някои жители на "Люлин" направиха сравнение с пантерата от Шумен.

"Забелязана е малка маймунка в "Люлин 8". Тя беше с памперс, много бързо избяга по дърветата. Ако някой има познати, приятели, които отглеждат маймунка, нека ги информира. При тези температури навън - животинчето няма да оцелее", пише потребител в социалната мрежа.

Източник: 24 Часа    
маймуна Люлин памперс социални мрежи избягало животно забранени домашни любимци българско законодателство видеоклип София инцидент
Последвайте ни
Маймуна с памперс обикаля из “Люлин” (ВИДЕО)

Маймуна с памперс обикаля из “Люлин” (ВИДЕО)

Блумбърг: Тръмп иска 1 млрд. долара такса за членство в Съвета за мир

Блумбърг: Тръмп иска 1 млрд. долара такса за членство в Съвета за мир

Как собственик на магазин от Казанлък разкри сам схема за фалшиво евро

Как собственик на магазин от Казанлък разкри сам схема за фалшиво евро

Чили обяви бедствено положение: Горски пожари взеха 16 жертви, хиляди се евакуираха

Чили обяви бедствено положение: Горски пожари взеха 16 жертви, хиляди се евакуираха

Какво става след 31 януари с лева и еврото

Какво става след 31 януари с лева и еврото

pariteni.bg
Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 2 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 2 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 2 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 2 дни

Виц на деня

Понякога децата издават ужасяващи звуци! Например: "Дай пари".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Проливни дъждове в източна Австралия предизвикаха внезапни наводнения

Свят Преди 40 минути

Спасителните екипи са реагирали на повече от 1400 инцидента в целия щат от началото на дъждовете в събота

Кюрдски командир призова САЩ "да се намесят енергично" в сблъсъците в Сирия

Кюрдски командир призова САЩ "да се намесят енергично" в сблъсъците в Сирия

Свят Преди 57 минути

Сирийските войски продължават да напредват, въпреки призива на Централното военно командване на САЩ да спрат

,

Войските на НАТО се сблъскват с тежки условия на разузнавателна мисия в Гренландия

Свят Преди 2 часа

Това заяви командващият датското Съвместно арктическо командване генерал-майор Сьорен Андерсен

Как да различите натуралния мед от фалшивия

Как да различите натуралния мед от фалшивия

Любопитно Преди 2 часа

Хората сме свикнали да смятаме меда за панацея срещу настинки и източник на витамини

,

Цеко Минев: Българският сноуборд израсна до най-високото ниво

България Преди 2 часа

България записа исторически успех чрез Тервел Замфиров и Радослав Янков, които станаха първи и трети в паралелния гигантски слалом при мъжете

Нова Зеландия - изгубеният рай

Нова Зеландия - изгубеният рай

Любопитно Преди 3 часа

Със своята невероятна природа, с романтиката и стабилната си икономика Нова Зеландия бе мечтана дестинация за много кандидат емигранти

Мицкоски имал проблем с България, захваща се с домашното

Мицкоски имал проблем с България, захваща се с домашното

България Преди 3 часа

През юни 2022 г. Северна Македония прие т.нар. „френско предложение“, което е одобрено от всички държави в ЕС и от самия парламент в Скопие

.

Срив в системата на МВР спря издаването на застраховка „Гражданска отговорност“

България Преди 3 часа

Проблемът е от вчера

,

Мелони: Тръмп греши с митата срещу Европа заради Гренландия

Свят Преди 3 часа

"Говорих с Доналд Тръмп преди няколко часа и му казах какво мисля", казва тя

Пламен Русев: Доверието е капиталът на бъдещето

Пламен Русев: Доверието е капиталът на бъдещето

България Преди 3 часа

„AI няма да замени всички хора, ще замени тези, които не са спечелили доверие“, категоричен е предприемачът

,

Митове за храненето: Какво наистина казва науката

Любопитно Преди 3 часа

Разгледахме 7 популярни мита за храненето, които науката отдавна е развенчала

,

За първи път в историята: Тервел Замфиров с победа за Световната купа, двама българи на подиума

България Преди 3 часа

Успехът донесе 100 точки на Замфиров за класирането в Световната купа и 60 за наредилия се на трето място Радослав Янков

Николай Младенов

CNN: Николай Младенов – човекът с почти невъзможна мисия

Свят Преди 4 часа

Той трябва да превърне договорения с посредничеството на САЩ 20-точков план за прекратяване на огъня, в който липсват ключови детайли, в работеща програма, способна да възстанови Газа, да разоръжи „Хамас“ и да управлява два милиона души. И всичко това трябва да бъде приемливо за израелците, палестинците и американците, за да проработи

Предложение: Междусрочната ваканция да стане 9 дни заради грипа

Предложение: Междусрочната ваканция да стане 9 дни заради грипа

България Преди 5 часа

Към момента за училищата е предвиден само ден междусрочна ваканция – 2 февруари

Принцеса Юджини

Кралски разрив: Принцеса Юджини напълно е „отрязала“ баща си

Любопитно Преди 5 часа

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, който беше лишен от кралските си титли през октомври заради връзките си с педофила финансист, е „съкрушен“ от отчуждението от по-малката си дъщеря

Сблъсъци между протестиращите групи в Минеаполис

Сблъсъци в Минеаполис заради имиграционната политика на Тръмп

Свят Преди 7 часа

Голяма група протестиращи се появи в центъра на града и влезе в стълкновение с доста по-малка група хора, които демонстрираха в подкрепа на Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE)

Всичко от днес

От мрежата

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Неделя вечер у дома: малките ритуали, които носят голямо спокойствие

Edna.bg

Кевин Костнър на 71: мъжът, който никога не се отказа от своите истории

Edna.bg

Ван Дайк призна за проблемите: Разочарование е точната дума

Gong.bg

Митов перфектен за Абърдийн, феновете обаче шокираха с протест

Gong.bg

Историята на най-великия в бокса: Мохамед Али-младши за успехите, каузите и обичта към баща си

Nova.bg

След успеха: Тервел Замфиров и Радослав Янков ексклузивно пред NOVA

Nova.bg