Маймуна с памперс обикаля из “Люлин” (ВИДЕО)

М алка маймуна с памперс беше забелязана да се движи свободно в столичния квартал "Люлин". Видеото се разпространява в социалната мрежа Фейсбук, пише "24 Часа".

На кадрите се вижда как животното преминава през прозореца на жена, а след това се хваща за кабели. Не е ясно на кого принадлежи маймуната и как е попаднала навън.

Според българското законодателство отглеждането на маймуни като домашни любимци е забранено.

Случката предизвика множество реакции и коментари в социалните мрежи, а някои жители на "Люлин" направиха сравнение с пантерата от Шумен.

"Забелязана е малка маймунка в "Люлин 8". Тя беше с памперс, много бързо избяга по дърветата. Ако някой има познати, приятели, които отглеждат маймунка, нека ги информира. При тези температури навън - животинчето няма да оцелее", пише потребител в социалната мрежа.