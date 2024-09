С поред украинските въоръжени сили руските сили са преживели един от най-смъртоносните си дни от месеци насам, с големи загуби на танкове, бронирани бойни машини и военен персонал. Последните данни, публикувани от Киев в неделя, показват значително увеличение на жертвите, тъй като боевете продължават на източната фронтова линия и в руската област Курск. Това предаде Newsweek.

По данни на украинското министерство на отбраната Русия е загубила приблизително 642 420 военнослужещи от нахлуването си през февруари 2022 г., като само през последното денонощие са загинали 1 500 войници. Това е една от най-високите еднодневни загуби на войници от май. По отношение на военната техника последните данни на Киев сочат тежки щети, нанесени на руската бронетехника.

Смята се, че от началото на инвазията Русия е загубила 8768 танка, като 22 са унищожени през последните 24 часа. Броят на унищожените бойни бронирани машини е нараснал до 17 222, като за същия период са ликвидирани 52 машини.

Тези цифри представляват най-големия еднодневен скок в загубите на танкове и бронирани превозни средства, за който Киев съобщава от няколко месеца.

Артилерийските системи също са понесли значителен удар, като през изминалото денонощие са унищожени 63 руски артилерийски единици. Общият брой на артилерийските системи, които Москва е загубила, вече е 18 333.

Тези загуби следват подобен модел, наблюдаван по-рано през седмицата. На 20 септември Украйна съобщи за 1340 загинали руски войници и 20 унищожени танка в рамките на 24 часа, с което общият брой на загиналите във войната към онзи момент достигна около 639 480 души. Цифрите на Киев продължиха да се покачват, което показва продължителни тежки боеве, пише Newsweek.

