Gen Z в политиката: Кои са младите лидери, които искат да променят света

Т радиционно политиката е доминирана от по-възрастни хора, като младите често са възприемани като мързеливи и неопитни, които не обичат да полагат усилия и че очакват нещата им да се случват наготово.

В модерните времена на бързи технологични промени и социални проблеми, младите хора от Gen Z поколението се изправят пред предизвикателството да променят света около тях.

Представяме ви няколко млади политици, които се стремят да направят разлика в политическия живот и да представят гласа на младите хора във властта.

Техните идеи, страсти и амбиции са вдъхновяващи и ни карат да се надяваме за по-добро бъдеще, в което младите хора имат влияние и власт да променят нещата на по-добро.

Максуел Фрост 27 г. (САЩ)

Максуел Фронт е най-младият член на Камара на представителите на САЩ.

Максуел Фронт е най-младият член на Камара на представителите на САЩ. Той е роден през 1997 г. във Флорида. Учи в университета Валенсия в Орландо, Флорида, но не завършва образованието си. Фронт е един от организаторите на Американски съюз за граждански свободи както и на Похода за нашите животи против насилието с оръжия. През 2022 г. е избран в Камерата на представителите от 10-и избирателен район в Флорида с 59% от вота.

Фатима Пайман 29 г. (Австралия)

Фатима Пайман е австралийска сенаторка



Get the latest from @SBSNews here: https://t.co/kg6iyuZZZQ pic.twitter.com/zSJSyqYjK0 — SBS Australia (@SBS) July 8, 2024

Фатима Пайман е австралийска сенаторка, родена през 1995 г. в Кабул, Афганистан. През 1999 г. семейството и бяга от Афганистан и се заселва в Австралия. Тя завършва Австралийския ислямски колеж през 2013 г., а по-късно и Университета на Западна Австралия. През 2022 г. е избрана като лейбъристки сенатор за Западна Австралия. През 2024 поради несъгласие спрямо позицията на партията за признаването на Палестина, Пайман напуска Австралийската лейбъристка партия. В момента тя е независим сенатор.

Ерик Мелило 26 г. (Канада)

Ерик Млило е член на канадския парламент



The powerful paycheques and sustainable development provided by forestry remains critical to the prosperity of northern Ontario. pic.twitter.com/hKpmTY7gVb — Eric Melillo (@Eric_Melillo) July 17, 2024

Ерик Млило е член на канадския парламент, роден през 1998 г. в Кенора Онтарио. Учи икономика в Лейкхедски университет и когато е на едва 21 години през 2019 г. участва като кандидат от Консервативната партия в избирателния район Кенора. Печели, ставайки най-младият депутат в Канада. Той е преизбран на изборите през 2021 година и увеличава резултата си от 34.1% до 42.6%.

Жордан Бардела 28 г. (Франция)

Джордан Бардела Източник: БТА

Жордан Бардела е френски политик на 28 години, роден е през 1996 в парижкото предградие Дранси, майка му е италианка, а баща му от смесен италиански и франко-алжирски произход. През 2012 г. става член френската крайна десница Национален сбор, води листата на евроизборите през 2019 г. като през 2022 г. става президент на партията. В последните седмици мнозина очакваха той да стане министър председател на Франция, но партията му не успя спечели изборите. В момента освен евродепутат, Бардела е и председател на европейската група „Патриоти за Европа”.

Емили Фонц 23 г. (Германия)

Емили Фонц е член на Бундестага, тя е на 23 години и е родена в западната германска провинция Саарланд. През 2018 г. става член на Германската социалдемократическа партия и от 2021 г. учи в университета в Трир. Участва в изборите през 2021 г., но не успява да влезе в Бундестага. Все пак на 1 Януари 2023 г. става депутат, след като заменя подалия оставка Хайко Маас.

Хана-Раухити Майпи-Кларк 21 г. (Нова Зеландия)

Хана-Раухити Майпи-Кларк е член на Новозеландския парламент

Minoritas namun berisi. Karir nya sudah dimulai sejak peristiwa penembakan di Mesjid di New Zealand.

Disini adanya Mayoritas, banyak tapi memble. pic.twitter.com/fBwEwPuf1T — ET Hadi Saputra 🦉🇮🇩 (@ethadisaputra) April 1, 2024

Хана-Раухити Майпи-Кларк е член на Новозеландския парламент и е родена през 2002 г. Тя е маорийка. През 2023 г. е избрана в Новозеландския парламент като депутат от Партията на маорите. По време на встъпването ѝ в длъжност през 2023 г. изпълнява традиционния маорски танц хака. Тя е активистка за правата на своята общност.

Ема Родик 26 г. (Шотландия)

Ема Родик е член на Шотландски парламент. Родена е през 1998 г. и прекарва детството си в Алнес, Шотландия. Става член на Шотландската национална партия и през 2019 г. е избрана като общинска съветничка за Хайлендския съвет. През 2021 г. става член на Шотландския парламент, а през 2023 г. е назначена като министър на равнопоставеността, миграцията и бежанците. През 2024 г. напуска поста.

Сам Карлинг 22 г. (Обединеното Кралство)

Сам Карлинг е най-младият депутат в парламента на Обединеното кралство, на едва 22 години. Роден е в северозападния английски град Дърам и завършва университет през 2023 г. На последните избори лейбъристът печели надпреварата в избирателния район на Северозападен Кеймбриджшър с едва 39 гласа повече от консервативния му опонент.

Киър Матер 26 г. (Обединеното Кралство)

Киър Матер е депутат в парламента на Обединеното кралство роден през 1998 г. в Кингстън. Учи в Оксфордския университет и се присъединява към клуба на лейбъристите. През 2023 г. участва на частичните избори за избирателния район Селби и Айнсти и го печели с 46% от вота. На изборите през 2024 г. се кандидатира за депутат от избирателния район Селби и отново става депутат, получавайки 46.3% от гласовете.

Автор: Йоан Александър Странджалиев

