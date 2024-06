„Това е кръвта на моя син“: Палестинско семейство си припомни преживения ужас

Д упки от куршуми осеяха окървавените стени на дома на семейство Микдад в лагера Нусейрат, централна Газа.

Кадрите на CNN от къщата показват кремаво плюшено мече, паднало върху бял шкаф, със счупена пластмаса, разпръсната по рафтовете. В друга стая майката на четири деца Раша Абдел Микдад потръпва от мъка, преди да се разплаче.

„Това е кръвта на моя син, Ямен. Бог да благослови душата му“, каза 32-годишният палестинец пред CNN на 12 юни. „Синът ми беше невинен."

„Ние сме цивилни и нямаме връзка със съпротивата или с каквото и да било, или с каквато и да било фракция. Ние изобщо нямаме връзка с това.”

This is not from a horror movie !! Sends chills down spine to read ,⁦@IDF⁩ terror militia at work ! While Israel hailed rescue of four hostages, Palestinians recall the horrors | CNN https://t.co/6zvtSNFQri