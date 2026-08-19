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Тийнейджъри използват смарт очила, за да тормозят и унижават в училище

Установени са голям брой видеа, заснети със смарт очила в основни и средни училища в САЩ

Николай Киров Николай Киров

19 август 2026, 22:35
Тийнейджъри използват смарт очила, за да тормозят и унижават в училище
Източник: iStock

Т ийнейджъри в американски средни училища използват смарт очила, за да записват тайно свои съученички, да ги тормозят и впоследствие да публикуват видеата в ТикТок и Инстаграм, показва преглед на Futurism.

В един от клиповете момиче влиза в училище, докато момче със смарт очила я следва и настойчиво я заговаря. Тя отказва да общува с него и продължава да върви, но момчето не спира да я преследва и да настоява за контактите ѝ в различни социални мрежи.

Подобни видеа наподобяват популярните в интернет клипове, в които самопровъзгласили се „експерти по свалки“ и инфлуенсъри използват смарт очила, за да записват как заговарят или тормозят жени на обществени места. В разгледаните от Futurism случаи обаче участниците са непълнолетни ученици.

Установени са голям брой видеа, заснети в основни и средни училища със смарт очила. Записите са правени в коридори, столови и класни стаи и включват както ученици, така и учители и друг училищен персонал.

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Голяма част от съдържанието представлява откровен тормоз, като хората често са заснемани без тяхното знание или съгласие, а клиповете след това се публикуват онлайн. Повечето видеа са заснети от момчета, а обект на тормоза в преобладаващата част от случаите са момичета.

В някои клипове нито учениците, нито учителите осъзнават, че са записвани. В други те забелязват камерата и ясно заявяват, че не желаят да бъдат снимани.

В един случай ученик се заснема как поставя смартфона си в специална заключваща се торбичка, използвана от училищата за ограничаване на телефоните по време на часовете, след което продължава да записва със смарт очилата си.

„Тези неща са много по-незабележими, отколкото си мислех“, казва учител, след като хваща ученик да снима в час и разглежда очилата му.

Част от видеата са типични ученически влогове, в които младежи показват пристигането си в училище, времето с приятели, часовете и обедната почивка. Други обаче заснемат спорове с учители или провокации срещу съученици.

В един от клиповете ученик публикува спор между свой съученик и учител за оценки под заглавието „Учителят се ядоса!!!“. В друг момче записва собствения си спор с преподавател, който го кара да извади записките си.

Особено разпространена практика е момчета със смарт очила да въвличат нищо неподозиращи ученици в „шеги“. Те молят свой съученик за помощ, след което се приближават до момиче и заявяват, че въпросният ученик я харесва и иска телефонния ѝ номер. Момичетата обикновено реагират с объркване или раздразнение, а въвлечените без тяхно знание момчета остават смутени.

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Един особено активен тийнейджър с над 64 000 последователи в ТикТок е публикувал десетки видеа, включващи шеги, кражба на телефони, провокации и открит тормоз над свои връстници, особено момичета.

В няколко клипа той следва момичета, въпреки че те го молят да ги остави на мира. В други се подиграва с външността им, за да предизвика гневни реакции, които след това публикува онлайн.

„Наистина ще ти счупя тези очила“, казва едно от момичетата в заснет клип. Когато някой я предупреждава, че е записвана, тя отговаря: „Знам!“

В друг видеозапис момиче се приближава към същия ученик с метална табуретка в ръце, като възрастен се намесва, преди да се стигне до физически сблъсък.

Случаите поставят и сериозни правни въпроси. Училищата не са обикновени обществени пространства, а в някои американски щати законите изискват съгласието на всички участници, преди хора да бъдат заснемани.

С началото на новата учебна година все повече училищни райони в САЩ въвеждат изрични забрани за смарт очилата в класните стаи. Причините не са само тайните записи. Учениците могат да използват функциите с изкуствен интелект за преписване или да слушат музика в час.

Проблемът е, че устройствата трудно се забелязват, а в интернет се предлагат и начини за прикриване на светлинния индикатор при запис.

Училищата в САЩ вече свикнаха да ограничават смартфоните. Новото предизвикателство е как да се справят с преносими устройства, които могат незабелязано да превърнат камерата, изкуствения интелект и възможностите за тормоз в част от обикновен чифт очила. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
смарт очила тормоз в училище ТикТок
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