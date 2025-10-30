Свят

Тийнейджър крикетист загина след удар с топка

17-годишният младеж е ударен във врата от топка, изстреляна от ръчен стартер

30 октомври 2025, 09:37
Тийнейджър крикетист загина след удар с топка
Източник: iStock

Т ийнейджър почина, след като беше ударен от крикет топка по време на тренировъчна сесия в Мелбърн, предаде ВВС.

Бен Остин, на 17 години, тренираше – с каска, но без предпазител за врата – в крикет мрежи във Фърнтри Гъли във вторник, 28 октомври, когато беше ударен във врата от топка, изстреляна с ръчен стартер.

Спешните екипи пристигнаха на мястото около 17:00 ч. местно време (06:00 ч. по Гринуич), преди Бен да бъде откаран в болница в критично състояние. Той беше поставен на животоподдържаща апаратура, но почина в четвъртък, 30 октомври.

Бащата на Бен, Джейс Остин, каза, че семейството е „напълно съсипано“ от смъртта на „нашия прекрасен Бен“, докато Крикет Виктория заяви, че крикет общността в цялата страна ще скърби за смъртта на тийнейджъра.

В изявление Джейс Остин сподели подробности за загубата на синът си.

„За Трейси и мен Бен беше обожаван син, дълбоко обичан брат на Купър и Зак и сияйна светлина в живота на семейството и приятелите ни“, каза той.

„Тази трагедия ни отне Бен, но намираме някакво утешение в това, че той правеше нещо, което правеше толкова много лета – отиваше на мрежите с приятели, за да играе крикет.

Той обичаше крикета и това беше една от радостите в живота му.“

Г-н Остин каза, че семейството подкрепя и съотборника на Бен, който подаваше топката в мрежите, когато се случи инцидентът.

„Този инцидент засегна двама млади мъже и мислите ни са с него и семейството му“, каза той.

Той също благодари на местната крикет общност за подкрепата им след инцидента и похвали първите реагиращи и медицинския персонал, който помогна на сина му.

Главният изпълнителен директор на Крикет Виктория Ник Къминс каза, че това е „изключително трудно време“ за всички замесени.

„Топката го удари във врата при подобен инцидент на този, който претърпя Фил Хюз преди 10 години“, каза г-н Къминс, според Австралийската радиотелевизионна корпорация (ABC).

През 2014 г. австралийският крикетист Филип Хюз почина, след като беше ударен във врата от топка.

Смъртта му, за която коронерът в крайна сметка установи, че никой не е виновен, предизвика подобрения в предпазното оборудване за играчите на спорта.

Топката, която удари Бен, очевидно е била изстреляна от подавач с ръчно устройство, често използвано за ускоряване на скоростта на топката и намаляване на натоварването върху раменете при подаване.

В изявление Къминс каза: „Цялата крикет общност във Виктория – и в национален мащаб – скърби за тази загуба и това ще остане с нас за дълго време.“

Той описа Бен като талантлив играч, популярен съотборник и капитан, който беше добре известен в кръговете под 18 години в югоизточната част на Мелбърн.

„Сърцераздирателно е да видим млад живот, прекъснат толкова рано, докато Бен правеше нещо, което обичаше толкова много“, каза г-н Къминс.

Бен играеше за Крикет клуб Фърнтри Гъли, който в публикация в социалните мрежи отдаде почит на младежа като човек, който носеше радост на мнозина.

Клубът също призова приятели и поддръжници да „покажат бухалките си за Бени“, повтаряйки подобен жест, направен за Хюз.

Младежкият футболен клуб Уейвърли Парк Хокс, за който Бен изигра повече от 100 мача, каза, че той беше „добър“, „уважителен“ и „фантастичен футболист“.

„Нашият клуб и общност загубиха наистина страхотен млад човек, който се развиваше в прекрасен млад възрастен, и загубата му ще се усеща дълбоко в клуба ни в продължение на много години.“

Източник: BBC    
Крикет инцидент Смърт на тийнейджър Бен Остин Мелбърн Травма на врата Крикет топка Предпазна екипировка Фил Хюз Спортна трагедия Крикет общност
