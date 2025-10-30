На второ четене: НС прие промените в Закона за отбраната, внесени от МС

П арламентът прие на второ четене промените в Закона за отбраната, внесени от МС. С тях се разширяват възможностите за обявяване на извънредно положение и активирането на въоръжените сили в случай на война.

Приеха промени в Закона за отбраната и въоръжените сили

Въвежда се възможността за използване на оръжие срещу безпилотни автономни системи и средства, т.нар. дронове, при охрана и отбрана на военни обекти.

От "Възраждане" изразиха притеснение, че със закона се отнема суверенитет заради новите планове на НАТО за възпиране на агресор, произтичащи от усложнената среда за сигурност в Украйна.

"Като гледам този текст е преведен и преписан от това, което има НАТО като формулировка за възпиране, но тук е посочен комплекс от дейности в мирно време. Подчертава се, че е мирно време, не е военно време, но не са посочени самите дейности, което не отменя пак възможността при превенцията, при която вие трябва да разубедите противника, да използвате изпреварващ удар или обезоръжаващ удар", заяви Ивелин Първанов, цитиран от БНР.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов определи това твърдение като "внушение": "В НАТО обединените въоръжени сили не са подчинени на командващия на НАТО, а са под национално командване, и Българската армия остава под национално командване, докато този парламент не гласува член 5-ти и тяхното използване в колективната отбрана, така, че внушението, че терминът "възпиране" дава възможност някой да използва въоръжени сили в мирно време без решение на този парламент, не отговаря на истината".

Законодателните изменения предвиждат

социални придобивки за военнослужещите, включително отпуск за бащи при раждане или осиновяване на деца, както и разширяване на обхвата на обучаемите в професионалните колежи. 847 военнослужещи ще получат възможността да продължат да работят от 3 до 5 години след навършване на възрастта за пенсиониране.

На две четения депутатите ратифицираха международния договор, с който се актуализират сроковете по изпълнение на договора за доставка на ракети AIM-9X Block II от Съединените щати.