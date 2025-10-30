Жена, родила шест деца, бягала от родилния дом във Варна след всяко раждане

Ж ена е родила шест деца, като непосредствено след всяко едно от тях бяга от родилния дом. Това става ясно от информация на община Варна за приемното родителство, съобщи "24 Часа".

Именно приемен родител се грижи в момента за последното от изоставените от биологичната майка 3-месечната Магдалена.

Екатерина Тончева е един от най-дългогодишните приемни родители във Варна. Малката е в дома на Тончева от десетия ден от своето появяване на бял свят и днес расте спокойна и щастлива с приемния си родител, съобщават от пресцентъра на общината.

Маги е шестото поред изоставено дете на биологичната майка, която веднага след раждането ѝ бяга от болницата и не може да бъде открита на територията на Варна, посочват общинските социални работници.

Защо е постъпила така жената не е ясно, със сигурност обаче причината не е бедност.

Детето ще живее с Тончева, докато административната процедура по служебно отнемане на родителските права на биологичната ѝ майка приключи и след като бъдат направени обстойни изследвания на здравословното ѝ състояние - стъпки в търсенето на осиновители, които да осигурят любов, семейство, грижа и дом на невръстното момиченце.

От 2013 г. досега Екатерина Тончева е отгледала близо 30 изоставени бебета. Повечето от тях са успешно осиновени, а две са реинтегрирани в биологичните им семейства. Кандидатите, които искат да се присъединят към благородната инициатива и да станат приемни родители, за да дадат шанс на изоставените деца във Варна, трябва да отговарят на следните критерии:

- Да са пълнолетни лица в добро здраве и с достатъчно време и желание да се грижат за едно или повече деца;

- Да притежават минимален образователен ценз основно образование;

- Да не са осъждани с влязла в сила присъда или срещу тях да е образувано наказателно производство, което не е завършило;

- Да не са поставени под запрещение;

- Да не са с ограничени или отнети родителски права;

- Да могат да осигурят подходящи материални условия за отглеждането и възпитанието на дете;

- Да могат да осигурят на детето лично пространство в жилището си;

- Да не страдат от СПИН и болести по чл.61, ал.1 и чл.146, ал.1 от Закона за здравето;

- Да бъдат готови да си партнират със социалните работници от различни институции в процеса на оценяване и след настаняването на детето.