„Ти си моя собственост“: Бившата приятелка на Андрю Тейт разказа за насилието във връзката им

Б ри Стърн, бившата приятелка на Андрю Тейт, разкри, че той й е казал „Ти си моя собственост“, след като я е задушил почти до загуба на съзнание по време на груб сексуален контакт.

Стърн наруши мълчанието си относно връзката им, споделяйки, че самопровъзгласилият се женомразец я е заплашил да „съсипе живота ѝ, да я изнасили и убие“, ако някога го предаде.

В публикация в Instagram тя документира мъчителни обвинения срещу Тейт, като призна, че все още го обича и се страхува, че това може да е резултат от „Стокхолмския синдром“. „Последните думи, които ми каза, преди да напусна хотела, бяха: „Млъкни, мамка му. Ти си моя собственост“, написа тя.

Andrew Tate's devastated girlfriend reveals his four chilling words before leaving Beverly Hills Hotel where he nearly left her unconscious during sex https://t.co/U83V3iVcpT