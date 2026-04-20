Бразилският президент с остра атака срещу САЩ - войната в Иран е "лудост"

Б разилският президент Луиз Инасио Лула да Силва отправи критики срещу САЩ във връзка с войната в Иран, като използва речта си при откриването на голямо търговско изложение в Германия за остра критика към световните сили, предаде ДПА.

"Свидетели сме на критичен момент в глобалната геополитика, белязан от големи парадокси: докато астронавти летят към Луната, жени и деца биват безразборно убивани при бомбардировките в Близкия Изток", заяви Лула да Силва тази вечер пред публиката на церемонията по откриването на търговското изложение в северния германски град Хановер.

Описвайки войната срещу Иран като "лудост", президентът заяви, че е неприемливо в 21-ви век гладът, неграмотността и липсата на достъп до електроенергия да остават нерешени проблеми за милиарди хора, докато в същото време 2,7 трилиона долара се харчат за войни.

Lula: Brasil é um dos menos afetados pela "maluquice" da guerra contra Irã https://t.co/qYba6E75Wp — CNN Brasil (@CNNBrasil) April 19, 2026

80-годишният лидер призова съвременните технологии да се използват не за войни, а "за по-устойчив и сигурен свят".

Но Да Силва не насочи критиките си само към САЩ, а към всичките пет постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, включително Русия, Китай, Франция и Великобритания.

Той заяви, че този орган е бил създаден, за да гарантира мира и да предотврати повторение на Втората световна война. Вместо това, днес светът е свидетел на повече конфликти, отколкото когато и да е от 1945 г. насам, подчерта бразилският президент, като обвини властимащите, че остават безучастни.