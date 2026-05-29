„Те ходят сред нас“: Белият дом пусна сайта Aliens.gov, но истината се оказа друга

Белият дом представи в четвъртък „Aliens.gov“ – нов, ироничен уебсайт, фокусиран върху данни за арести на нелегални мигранти, а не върху разкрития за НЛО

29 май 2026, 09:48
Б елият дом представи в четвъртък „Aliens.gov“ – нов, ироничен уебсайт, фокусиран върху данни за арести на нелегални мигранти, а не върху разкрития за НЛО.

Повдигащото вежди име на домейна предизвика буря от онлайн спекулации, когато федералното правителство го регистрира през март – около месец след като президентът Тръмп обеща, че неговата администрация ще разсекрети тайни досиета, свързани с НЛО и извънземни.

„Те ходят сред нас“, гласи зеленият банер в горната част на сайта, изработен в хакерски стил, който очевидно си поиграва с актуалната напрегнатост около темата за НЛО, пише The New York Post.

„В продължение на 60 години правителството на САЩ криеше строго пазена тайна. Пришълците (Aliens)* ходят сред нас, живеят в нашите квартали и взаимодействат с нас в ежедневието ни“, гласи бавно появяващият се текст под банера.

„Те пазаруваха в същите магазини, посещаваха същите класове като децата ни и водеха наглед нормално човешко съществуване. С едно изключение – мястото им не е тук“, продължава текстът.

Под текста има брояч в реално време, който отчита „сблъсъците“ на федералните правоприлагащи органи с нелегални мигранти, както и топлинна карта, проследяваща „арестите на чужденци (aliens)“ от Службата за имиграция и митнически контрол (ICE). Потребителите могат да приближават различни градове и щати на картата, за да получат по-ясна представа за арестуваните мигранти.

Уебсайтът акцентира върху общия брой арести, датите на задържане, криминалните обвинения, държавите на произход и предполагаемата връзка с банди на мигрантите, отведени в ареста от ICE под управлението на Тръмп.

Голям червен линк към горещата линия за сигнали на ICE в дъното на страницата насърчава потребителите да „докладват за подозрителни чужденци (aliens)“.

Сайтът обвинява „безброй президенти, конгресмени и висши служители“ в прикриване на „инвазията“. Междувременно Тръмп е посочен като „единственият човек, който най-накрая събра смелост да каже истината“.

„Президентът Тръмп беше първият, който посочи реалната опасност, която пришълците (Aliens) представляват за всяко американско семейство, всяка общност и бъдещето на нашата нация. Истината вече не е някъде там. Тя е точно тук. Точно сега“, се заявява в уебсайта.

*В английския език думата „alien“ означава както „извънземен“, така и „чужденец/имигрант“, което е основата на играта на думи в кампанията.

Източник: The New York Post    
Белият дом Aliens gov нелегални мигранти Доналд Тръмп имиграция ICE САЩ политическа кампания граничен контрол ирония
