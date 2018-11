Около 4, 500 души са били евакуирани от 12 столични търговски центрове поради съобщения за заплахи от експлозия, съобщи ТАСС по данни на спешните служби.

"Оперативните служби получиха съобщения за опасност от експлозия в повече от 12 търговски центрове, като няколко хиляди души бяха евакуирани от сградите", каза източникът на агенцията. Сред "заплашените" търговски центрове са "Цветният", "Атриум", "Мегаполис".

Обаждания са били от телефонен номер, регистриран в Украйна. За това съобщи ТАСС по данни на източник в системата на органите на реда.

"Всички телефонни обаждания са направени от телефонен номер, регистриран в Украйна", посочи източникът на агенцията, като припомни, че неизвестно лице е позвънило в Службата за сигурност за заплаха от бомби в 12 търговски центрове в столицата. По предварителни данни мотивът са "хулигански прояви".

#BREAKING : #MOSCOW #RUSSIA : Atleast 4,000 People Evacuated From Metropolitian Shopping Center After Receiving Anonymous Calls About The Bomb Threats. Cynologist Checked All Shopping Centers For The Presence Of IED. Not A Single IED Related Information Was Confirmed. pic.twitter.com/QrWBNeUACT

Полицаи и обучени кучета обследваха територията на търговските центрове. В столицата на Русия са евакуирани посетителите и персонала на 12 големи търговски центъра.

Беше съобщено също, че хора са евакуирани от територията на железопътна гара "Киевски“, но руските отрекоха тази информация.

Сега сградите са затворени, а конолози проверяват помещенията.

Moscow malls received bomb threats and Russia claims it came from a phone number registered in Ukraine. Adding to this thread to show how Russia is building up support at home for any future actions in Ukraine w fear and lies pic.twitter.com/75E1iUuFae