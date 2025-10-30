Свят

Тайният живот и харемът на Путин - разследването на Роман Баданин

Новата книга на Роман Баданин разкрива интимните връзки на руския президент и богатството, което придобиват жените около него

30 октомври 2025, 12:36
Владимир Путин   
Източник: GettyImages

Н а разсъмване в летен ден през 2021 г. руските тайни служби нахлули в дома на един от водещите опозиционни журналисти в страната.

Роман Баданин се събудил в 6 сутринта на 29 юни от настойчивото звънене на вратата на апартамента му в московския район Чертаново. Когато отворил, пред него стояли шест до осем цивилни агенти на ФСБ, един от които държал заповед за обиск.

Следващите шест часа те преобръщали двустайния му апартамент, докато униформени полицаи претърсвали колите на него и съпругата му отвън. После го отвели в полицейския участък, където го разпитвали четири часа без прекъсване.

Санкциите разкриват тайния живот на Путин

С оглед на този груб подход човек би си помислил, че Баданин е замесен в някаква гигантска измама или опит за преврат. Но всъщност той просто си позволил да публикува кратко и безобидно интервю с млада жена, която смятал за извънбрачна дъщеря на президента Владимир Путин.

„Много е просто“, казва Баданин, 48-годишен, пред Daily Mail. „Личният живот на Путин е една от най-секретните теми. Сред руските журналисти има поговорка: "Не пипай семейството му".“

Днес Баданин живее в изгнание в Калифорния със съпругата и малката си дъщеря. Заедно със своя дългогодишен колега Михаил Рубин, 37-годишен, току-що издаде книга със заглавие "Самият цар: Как Владимир Путин ни измами всички", съдържаща взривоопасни твърдения за любовния живот на президента.

Докато Путин се представя пред обществото като защитник на традиционните семейни ценности, още от първите си години в политиката той се наслаждавал на компанията на стриптийзьорки, проститутки и млади жени, привлечени от силата му като афродизиак.

Тайните синове на Путин, които живеят в изолация

Първата му значима извънбрачна връзка не била със стриптийзьорка, а с чистачка на име Светлана Кривоногих - изключителна красавица. Двамата се запознали през 1999 г., когато Путин бил министър-председател и бъдещ президент. Четири години по-късно тя родила дъщеря, Елизавета, която днес се представя като Луиза Розова. Именно това момиче дало съдбовното интервю за разследващия сайт на Баданин Проект през 2020 г.

Журналистът Андрей Захаров, провел интервюто, писал по-късно, че момичето „поразително прилича на президента на Русия“. Екипът на Проект изпратил снимките ѝ за експертен анализ на професор Хасан Угейл от Университета в Брадфорд, чийто софтуер установил 70,44% сходство между лицата на Путин и тогавашната тийнейджърка.

Когато я попитали дали е дъщеря на Путин, тя не отговорила. На акта ѝ за раждане бащата не е посочен, но по случайна небрежност в Кремъл е допуснато името ѝ да съдържа бащино „Владимировна“.

Независимо от това, животът на майка ѝ се променил драстично. През 2003 г. Кривоногих купила апартамент в Монте Карло за 2,9 милиона паунда чрез офшорна компания. Данните, изтекли в Pandora Papers през 2021 г., разкрили, че тя притежава активи за над 78 милиона паунда - имоти в Санкт Петербург, Москва и дори яхта.

След това Путин насочил вниманието си към нова млада жена - олимпийската шампионка по художествена гимнастика Алина Кабаева. През 2004 г., след златото си в Атина, тя била национална героиня и позирала за списание Maxim. Треньорката ѝ и съпруга на олигарха Алишер Усманов, Ирина Винер, я запознала с президента. Година по-късно самият Путин ѝ връчил държавния орден „За заслуги към Отечеството“.

Тяхната връзка започнала около 2006 г. и само година по-късно бившият ѝ приятел, певецът Мурат Насиров, мистериозно загинал след „падане“ от петия етаж.

През 2008 г. таблоидът Московский Корреспондент съобщил, че Путин и Кабаева ще се женят. Историята предизвикала международна сензация, а Путин, запитан за слуха на пресконференция в Италия, избухнал: „Винаги съм мразил хора, които бъркат със сополивите си носове в живота на други хора.“

Скоро след това редакцията на вестника била посетена от ФСБ, редакторът Григорий Нехорошев бил разпитан и по-късно принуден да подаде оставка. Изданието било закрито.

Личният живот на Путин е държавна тайна

Въпреки че сватба така и не се състояла, Кабаева има две момчета от Путин - Иван (10 г.) и Владимир (6 г.). През 2014 г. тя била назначена за ръководител на National Media Group със заплата от 7,7 милиона паунда и получила дял в "Банк Россия".

Същата година, по време на Олимпиадата в Сочи, и двамата носели брачни халки. Междувременно бракът на Путин с Людмила приключвал.

По думите на Баданин и Рубин, разривът започнал още през 2004 г. при официално посещение в Мексико, когато Людмила се разплакала пред режисьора Игор Шадхан, опитвайки се да убеди съпруга си да не се кандидатира за втори мандат. „Беше ясно, че съдбата ѝ ще бъде тежка“, пишат авторите.

Двамата обявили раздялата си чак през 2013 г., а през 2014 г. се развели официално. Людмила често се оплаквала, че мъжът ѝ работи по 16-17 часа на ден, наричайки го „вампир“, докато той шегувито казвал, че всеки, който издържи с нея повече от три седмици, заслужава паметник.

Афери, тайни и богатство: Какво знаем за семейството на Путин

Но дори след развода Кабаева не могла да разчита на пълна вярност. Още през 2010 г. Путин бил свързван с нова млада почитателка - 17-годишната студентка Алиса Харчева, позирала в оскъдно бельо за еротичен календар, издаден за рождения му ден. В календара тя написала: „Владимир Владимирович, вие сте най-добрият!“

Младата красавица била забелязвана да посещава резиденцията на Путин два пъти месечно в продължение на година. По-късно тя се записала в престижния Московски държавен институт за международни отношения и за 60-ия му рожден ден публикувала снимка с коте и рамка с портрета му, придружена от надписа: „Pussy for Putin“.

След време се разбрало, че тя живее в луксозен комплекс в един от най-скъпите райони на Москва.

В книгата си Баданин и Рубин пишат, че за Путин и вътрешния му кръг бракът е „напълно необвързваща институция, в която изневерите и многоженството са норма, а всяка жена зависи от мъжа за кариерата и благополучието си“.

Днес, на 73 години, Путин продължава да се представя като самодържец, а Кабаева, 42-годишна майка на двете му деца, е най-близкото нещо до „царица“. През март 2022 г., малко след инвазията в Украйна, тя била забелязана да живее в Швейцария, в охранявано имение край Лугано, но впоследствие се върнала в Русия.

Истинските размери на „харема“ на Путин вероятно ще останат в тайна - но съдбата на Роман Баданин е показателна.

След обиска през 2021 г. не само неговият дом, но и жилищата на заместника му Михаил Рубин и на други журналисти от Проект били претърсени.

Вижте тайния 10-годишен син на Владимир Путин

Малко по-късно, по време на пътуване в Сахара, Баданин получил десетки съобщения: бил обявен за „нежелано лице“. „Разбрах, че ако се върна, ще бъда арестуван“, разказва той. „Дори всеки, който си сътрудничи с "нежелано лице", може да попадне в затвора.“

Съпругата му се върнала в Русия, за да събере багажа, а за месец и половина те успели да изведат от страната десетима свои колеги.

Всичко това - само заради интервю с млада жена, която Кремъл отрича да има връзка с Путин. Но случаят служи като сурово предупреждение към всеки друг журналист, който би дръзнал да наднича в личния живот на руския лидер.

Хронологията на един диктатор: Ерата Путин и неговите 5 мандата
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин
Източник: Daily Mail    
Владимир Путин Роман Баданин Личен живот на Путин Алина Кабаева Луиза Розова ФСБ Разследваща журналистика Преследване на журналисти Цензура Политическо изгнание
