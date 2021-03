Таймс: Марк Рюте ще е отново на власт

Д осегашният нидерландски премиер Марк Рюте ще е отново на власт, след като неговата партия спечели парламентарните избори в Нидерландия, пише в. "Таймс".

Очаква се Рюте да сформира своето четвърто коалиционно правителство, след като неговата Народна партия за свобода и демокрация спечели снощи едни избори, белязани от правилата за спазване на социална дистанция, отбелязва британското издание.

Марк Рюте обяви убедителна победа на нидерландските парламентарни избори, като обеща през четвъртия си мандат като министър-председател да възстанови Нидерландия от коронавирусната пандемия, пише британският в. "Гардиън".

След една скучна предизборна кампания, проведена по време на пандемия, изборите, възприемани като допитване до нидерландците дали одобряват политиката на правителството за справяне с кризата, бяха спечелени от партията на Рюте, която според предварителните резултати от вота ще има повече депутатски места от тези, с които разполагаше в досегашния парламент, изтъква "Гардиън".

Либералният премиер Марк Рюте засилва доминацията си след победата на парламентарните избори, пише френският в. "Монд".

Неговата Народна партия за свобода и демокрация продължава да е най-силната в Нидерландия, което позволява на Рюте да контролира процеса по сформирането на четвъртата си последователна управленска коалиция, повече от десет години след идването си на власт.

Една друга политическа формация обаче се превърна в истинската изненада на тези избори, отбелязва "Монд". Става дума за центристката, либерална и социална партия "Демократи-66", оглавена от досегашната министърка на външната търговия и сътрудничеството Сигрид Каг, която на тези избори се превърна във втора политическа сила в Нидерландия. Партията, която се характеризира с проевропейската си ориентация, отбеляза най-добрия си изборен резултат от 25 години.

Партията на Марк Рюте, който е един от най-дълго управлявалите европейски лидери, спечели убедителна победа на нидерландските парламентарни избори, което ще позволи на Рюте да бъде премиер на Нидерландия за четвърти мандат, пише в. "Ню Йорк таймс".

Рюте, който определя партията си като "център-дясно", сега ще трябва да сформира коалиция, за да се сдобие с управленско мнозинство в парламента. Очаква се водеща роля в преговорите за сформиране на новото правителство да играят Рюте и лидерката на "Демократи-66" и бивша дипломатка в ООН Сигрид Каг, отбелязва "Ню Йорк таймс".

Високият изборен резултат ще направи Каг най-влиятелната жена в нидерландската политика, отбелязва Ройтерс.

На снимка, публикувана в Туитър, лидерката на Д-66 танцува върху маса, посочва Франс прес.

A big shoutout to @SigridKaag— what an inspirational leader #D66 #Verkiezingen2021 @RenewEurope pic.twitter.com/kwbe7Bt3Zy