Съветничка на Тръмп: САЩ ще анулират договори с водещите световни медии

С ъветничката на американския президент Доналд Тръмп Кари Лейк съобщи, че САЩ ще анулират договорите си с трите основни световни информационни агенции - Франс прес, Асошиейтед прес и Reuters.

Бившата журналистка Лейк заяви в социалната мрежа "X", че САЩ не трябва "повече да плащат на външни медийни компании, за да ни казват какви са новините".

Миналия месец Лейк стана специален съветник на Американската агенция за глобални медии (ААГМ) - държавен орган на САЩ, който контролира редица медии, работещи в чужбина, включително "Гласът на Америка" и "Радио Свободна Европа/Радио Свобода".

"Днес се намесих, за да анулирам обременителните и ненужни договори на Американската агенция за глобални медии с новинарски агенции, включително договори на стойност десетки милиони долари с Асошиейтед прес, Ройтерс и Франс прес", написа Лейк в социалната мрежа.

I've been in fact-finding mode at the USAGM, & boy, am I finding a lot of nonsense that the American taxpayer shouldn't be paying for.



Today, I started the process of terminating the agency's contracts with the Associated Press, Reuters, & the Agence France-Presse. This will… pic.twitter.com/iYyaPnJ9lD