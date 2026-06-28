Свят

Сърбия връща задължителната военна служба от март 2027 г.

Президентът Александър Вучич обяви въвеждането на 75-дневна служба за младежи до 30 години по време на мащабна военна демонстрация в Батайница

Стела Христова Стела Христова

28 юни 2026, 16:15
Сърбия връща задължителната военна служба от март 2027 г.
Източник: iStock/Getty Images

С лед повече от десетилетие прекъсване, Сърбия официално се подготвя да възстанови задължителната наборна служба.

Държавният глава Александър Вучич обяви, че през месец март следващата година ще започне приемът на първия личен състав за преминаване през „много кратка“ регулярна военна подготовка. Изявлението беше направено по време на официалната му обиколка във военната база и летище „Полковник-пилот Миленко Павлович“ в Батайница край столицата Белград, като Вучич уточни, че преди реалния старт държавният апарат трябва да финализира поредица от задължителни административни, законови и логистични процедури по обновяване на базите.

Новата стратегия на Белград предвижда въвеждането на задължителен престой в казармата с продължителност от точно 75 дни, който ще се отнася за младите мъже на възраст до 30 години. Според плановете на правителството, първите организационни дейности и подготовката на медицинските и наборните комисии ще приключат до есента (септември–октомври), когато ще бъдат разпратени и първите официални известия. Президентът подчерта, че този съкратен модел е значително по-лек от едногодишната служба в миналото, но е абсолютно необходим, за да изгради у младото поколение чувство за патриотизъм, по-голяма лична отговорност, дисциплина и сериозност.

С това решение западната ни съседка прави рязък завой в отбранителната си политика. Сръбската армия премина към изцяло професионален модел на комплектоване на 1 януари 2011 г. след историческо решение на парламента, което прекрати задължителния прием. Оттогава насам попълненията във въоръжените сили се извършваха единствено на доброволен принцип чрез кариерни войници и офицери. Промяната в курса сега е аргументирана от Генералния щаб с усложнената глобална и регионална геополитическа обстановка.

Новината за връщането на казармата бе обявена на фона на внушителна демонстрация на съвременно въоръжение и модернизирана бойна техника. Сръбските Военновъздушни сили представиха флот от самолети и вертолети, сред които обновеният щурмови самолет „Орао“ M1A и боен хеликоптер Ми-35М. На пистите в Батайница бяха изложени и различни високоточни оръжейни системи, включително управляеми авиобомби (като FT-6) и ракети от клас „въздух-земя“ с китайско, американско и руско производство, демонстриращи военния неутралитет на страната. Веднага след края на статичния показ беше планирано провеждането на тактически стрелби с бойни боеприпаси на полигона „Пасулянске ливаде“.

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
Сърбия задължителна военна служба Александър Вучич наборна служба Сръбска армия отбранителна политика военна подготовка
Последвайте ни

По темата

Демерджиев: Мантинели се гънат на хармоника, боя и шпакловка за 200 000 лв. в МВР

Демерджиев: Мантинели се гънат на хармоника, боя и шпакловка за 200 000 лв. в МВР

Никола Цолов триумфира в Австрия

Никола Цолов триумфира в Австрия

Професор от УМБАЛ

Професор от УМБАЛ "Александровска" обяви безсрочна гладна стачка

Огромен пожар гори край Околовръстното шосе в Пловдив (ВИДЕО)

Огромен пожар гори край Околовръстното шосе в Пловдив (ВИДЕО)

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 4 дни
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 4 дни
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 4 дни
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Масирана атака с украински дронове порази петролни рафинерии в Русия

Масирана атака с украински дронове порази петролни рафинерии в Русия

Свят Преди 22 минути

Киев порази петролни обекти в Краснодарския край и Ярославска област, Москва докладва за свалени 213 безпилотни апарата на фона на засилваща се горивна криза

Германия отчете най-топлата нощ в историята си, жегата разтопи трамвайните релси в Лайпциг

Германия отчете най-топлата нощ в историята си, жегата разтопи трамвайните релси в Лайпциг

Свят Преди 36 минути

Температурите достигнаха рекордните 29,4 градуса, докато екстремните горещини блокираха градския транспорт в Саксония

Трагедия в Смядово: 18-годишен неправоспособен шофьор загина, след като излетя в речно корито

Трагедия в Смядово: 18-годишен неправоспособен шофьор загина, след като излетя в речно корито

България Преди 1 час

Несъобразена скорост в завой обърна автомобила в река Смядовска, 17-годишен спътник се бори за живота си в шуменската болница

Военна техника и личен състав тръгват по пътищата на страната към полигон „Корен“

Военна техника и личен състав тръгват по пътищата на страната към полигон „Корен“

България Преди 1 час

Автоколоните на Сухопътните войски ще се придвижват по републиканската пътна мрежа на 29 юни и 4 юли под ескорт на „Военна полиция“

Бойко Борисов

Борисов за контрола на цените: Всички без ГЕРБ искаха безвремие

България Преди 1 час

От отличник във финансовата сфера, страната ни вече е в реална наказателна процедура, предупреди лидерът на ГЕРБ. Партията подготвя нови министри чрез национална академия за млади лидери

Внимание, горещо! Жълт код е обявен в цяла България за понеделник

Внимание, горещо! Жълт код е обявен в цяла България за понеделник

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата и няколко съвета за справяне с екстремните температури

Кошмар на панаир в Търговищко: Баща и дете паднаха от атракцион

Кошмар на панаир в Търговищко: Баща и дете паднаха от атракцион

България Преди 4 часа

По първоначални данни няма опасност за живота и на двамата

„Чувам сина си под развалините“ - семейства копаят с голи ръце в развалините във Венецуела

„Чувам сина си под развалините“ - семейства копаят с голи ръце в развалините във Венецуела

Свят Преди 4 часа

В сградата има заклещени и други деца – деветгодишно момче на име Лукас и тригодишно момиче на име Аранза. Спасителни екипи от Ел Салвадор и Испания пристигнаха на мястото в събота, но не успяха да влязат вътре. До този момент никой не беше спасен от сградата

Телата погребани, а зъбите в тайна пещера: Разкриха зловещ ритуал на маите

Телата погребани, а зъбите в тайна пещера: Разкриха зловещ ритуал на маите

Любопитно Преди 5 часа

Тази практика вероятно е служила за легитимиране на властта им, свързвайки ги директно с подземния свят и божествените предци

Борис Дали: Милионер съм отдавна и строя параклис в Бобов дол

Борис Дали: Милионер съм отдавна и строя параклис в Бобов дол

Любопитно Преди 5 часа

В един от най-личните си разговори певецът говори за края на един брак и началото на друг живот

Публично унижение за лайкове: Таксиджия снима заспало момиче, отказва да изтрие видеото

Публично унижение за лайкове: Таксиджия снима заспало момиче, отказва да изтрие видеото

България Преди 5 часа

БАБХ изтеглила 6 тона фалшиво масло, липсват документи за произхода му

БАБХ изтеглила 6 тона фалшиво масло, липсват документи за произхода му

България Преди 5 часа

През последните седмици стана ясно, че на пазара у нас е продавано краве масло, което практически не съдържа млечна мазнина. По случая две компании са санкционирани с глоби в общ размер на над 300 000 евро

Медицински пробив: Направиха уникална операция на „пеперудено дете“ в „Пирогов“

Медицински пробив: Направиха уникална операция на „пеперудено дете“ в „Пирогов“

България Преди 6 часа

Сложната оперативна интервенция на двете ръце на момченцето беше реализирана съвместно от медицински екип от Клиниката по изгаряне и пластично-възстановителна хирургия към „Пирогов“ и доц. д-р Пейдж Фокс от американския университет Станфорд

Година след трагедията в Несебър: Атракционите по морето работят по старите правила

Година след трагедията в Несебър: Атракционите по морето работят по старите правила

България Преди 6 часа

Джетове, банани и парашути, теглени от лодка, са сред едни от най-предпочитаните забавления на плажа. Новите правила за водните атракциони обаче все още не действат реално

Истинско чудо: Спасиха дете след 3 дни под развалините във Венецуела

Истинско чудо: Спасиха дете след 3 дни под развалините във Венецуела

Свят Преди 7 часа

Обрат в цените: Кои плодове и зеленчуци поскъпнаха рязко и кои се сринаха

Обрат в цените: Кои плодове и зеленчуци поскъпнаха рязко и кои се сринаха

България Преди 7 часа

Най-големият губещ през седмицата са тиквичките, чиято цена на едро се понижава с 11,2%. Безспорен лидер са ягодите, които поскъпват с 6%

Всичко от днес

От мрежата

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

Кои са най-опасните бързи храни през лятото?

Edna.bg

Любовта на Лионел Меси от детството: Коя е Антонела Рокуцо?

Edna.bg

България триумфира срещу Украйна във волейболната Лига на нациите

Gong.bg

Димитър Кузманов стартира с разгромна победа в Брашов

Gong.bg

Никола Цолов спечели Гран при на Австрия

Nova.bg

Пет от пет! Истински триумф за Алекса Рашева на турнира по художествена гимнастика в Испания

Nova.bg