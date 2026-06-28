Сърбия връща задължителната военна служба от март 2027 г.

С лед повече от десетилетие прекъсване, Сърбия официално се подготвя да възстанови задължителната наборна служба.

Държавният глава Александър Вучич обяви, че през месец март следващата година ще започне приемът на първия личен състав за преминаване през „много кратка“ регулярна военна подготовка. Изявлението беше направено по време на официалната му обиколка във военната база и летище „Полковник-пилот Миленко Павлович“ в Батайница край столицата Белград, като Вучич уточни, че преди реалния старт държавният апарат трябва да финализира поредица от задължителни административни, законови и логистични процедури по обновяване на базите.

Vučić: U martu počinje služenje „veoma kratkog“ redovnog vojnog rokahttps://t.co/YpzkXroc4B — Nedeljnik (@nedeljnik) June 28, 2026

Новата стратегия на Белград предвижда въвеждането на задължителен престой в казармата с продължителност от точно 75 дни, който ще се отнася за младите мъже на възраст до 30 години. Според плановете на правителството, първите организационни дейности и подготовката на медицинските и наборните комисии ще приключат до есента (септември–октомври), когато ще бъдат разпратени и първите официални известия. Президентът подчерта, че този съкратен модел е значително по-лек от едногодишната служба в миналото, но е абсолютно необходим, за да изгради у младото поколение чувство за патриотизъм, по-голяма лична отговорност, дисциплина и сериозност.

С това решение западната ни съседка прави рязък завой в отбранителната си политика. Сръбската армия премина към изцяло професионален модел на комплектоване на 1 януари 2011 г. след историческо решение на парламента, което прекрати задължителния прием. Оттогава насам попълненията във въоръжените сили се извършваха единствено на доброволен принцип чрез кариерни войници и офицери. Промяната в курса сега е аргументирана от Генералния щаб с усложнената глобална и регионална геополитическа обстановка.

Новината за връщането на казармата бе обявена на фона на внушителна демонстрация на съвременно въоръжение и модернизирана бойна техника. Сръбските Военновъздушни сили представиха флот от самолети и вертолети, сред които обновеният щурмови самолет „Орао“ M1A и боен хеликоптер Ми-35М. На пистите в Батайница бяха изложени и различни високоточни оръжейни системи, включително управляеми авиобомби (като FT-6) и ракети от клас „въздух-земя“ с китайско, американско и руско производство, демонстриращи военния неутралитет на страната. Веднага след края на статичния показ беше планирано провеждането на тактически стрелби с бойни боеприпаси на полигона „Пасулянске ливаде“.