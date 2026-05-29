Прокуратурата в Чикаго разплете мистерията около жената, съдила Тръмп

Тръмп е отрекъл всички обвинения и все още води съдебни битки с Каръл

29 май 2026, 09:33
Източник: БТА

Г лавният федерален прокурор в Чикаго отрече неговата служба да е започнала наказателно разследване срещу Е. Джийн Каръл – писателката, която обвини президента на САЩ Доналд Тръмп, че я е изнасилил в средата на 90-те години, съобщи Ройтерс.

Лице, запознато с въпроса, съобщи на Ройтерс в сряда, че министерството на правосъдието е започнало разследване, ръководено от прокуратурата в Чикаго, за това дали Каръл  е извършила лъжесвидетелстване в показанията си по две граждански дела, които тя спечели срещу Тръмп.

" Прокуратурата на САЩ в Чикаго може да потвърди, че не е започнала – и никога не е започвала – наказателно разследване срещу Е. Джийн Каръл“, заяви федералният прокурор Андрю Бутрос в изявление.

Адвокатът на Каръл, Роби Каплан, не отговори веднага на исканията за коментар.

Източникът, който пожела да остане анонимен, за да обсъди текущото разследване, заяви, че разследването засяга показанията по завършилите в полза на Каръл дела, решени през 2023 и 2024 г., в които се твърди, че Тръмп я е малтретирал сексуално в универсален магазин в Ню Йорк и я е оклеветил, като е заявил, че тя лъже.

От миналата година министерството на правосъдието на САЩ провежда редица разследвания срещу противниците на президента и в някои случаи е повдигнало наказателни обвинения, посочва Ройтерс.

Източникът заяви, че действието на прокуратурата се основава на декларация от 2022 г. на Каръл, в която тя твърди, че не е получила външно финансиране за съдебния си процес. Адвокатите й по-късно разкриха, че милиардерът Рийд Хофман е платил част от нейните съдебни разноски.

През май 2023 г. жури установи, че Тръмп е сексуално насилил Каръл и я е оклеветил с лъжи, но не я е изнасилил. Друго жури през януари 2024 г. установи, че той я е оклеветил, и го осъди да й  плати 83,3 милиона долара обезщетение.

Тръмп е отрекъл всички обвинения и все още води съдебни битки с Каръл, посочва Ройтерс.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
Доналд Тръмп Е. Джийн Каръл Министерство на правосъдието на САЩ прокуратура наказателно разследване лъжесвидетелстване съдебни дела сексуално насилие клевета САЩ
Втори мъж загина след пожара в хотел в Слънчев бряг

29 май: Черният вторник на 1453 г. и пророчествата, които предрекоха гибел

Атанас Пеканов: Заради доверието към Румен Радев ЕК размразява 370 млн. евро за България

Дрон удари жилищна сграда в Румъния, двама са ранени

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

