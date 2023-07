Пране на пари и укриване на данъци: Френската актриса Изабел Аджани отива на съд

Ф ренската актриса Изабел Аджани ще бъде съдена на 19 октомври в Париж за укриване на данъци и пране на пари, предаде Франс прес, позовавайки се на съдебен източник.

"Изабел Аджани оспорва предполагаемите факти и не е извършила никакво нарушение", казаха адвокатите й Жули Фреал-Сезон и Седрик Лабрус, осъждайки "неоснователното и непропорционално" съдебно преследване.

Isabelle Adjani tried in October in Paris for tax evasion and money laundering https://t.co/xV1PS1Iqzp

Шестдесет и осем годишната актриса и носителка на множество награди е обвинена, че е измамила данъчните власти през 2013, 2016 и 2017 г. чрез два механизма.

Актрисата е укрила дарение от сенегалски бизнесмен - кръстник на сина й, под прикритието на заем, което й е позволило да избегне плащането на данък за прехвърлянето. Аджани е имала и фиктивно местожителство в Португалия, което й е позволило да укрие данък върху доходите.

"Френските данъчни власти използват всички възможни средства, за да преквалифицира този заем като дарение, въпреки направените през годините плащания", казват още адвокатите на Изабел Аджани.

Според съдебния източник актрисата ще бъде съдена и за пране на пари, деяния, извършени между САЩ и Португалия през 2014 г. Тя е заподозряна, че е прекарала през американска банкова сметка недекларирана пред данъчните власти сума от офшорна компания с неизвестен бенефициент, предназначена за инвестиция в Португалия.

Isabelle Adjani will be tried in October for tax evasion and money laundering pic.twitter.com/4A17zosCRv