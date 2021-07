Съд: Руди Джулиани е излъгал с това твърдение

А пелативен съд във Вашингтон отне адвокатския лиценз във федералния окръг Колумбия на Руди Джулиани - бившия адвокат на експрезидента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той издаде заповедта, позовавайки се на лишаването преди две седмици на Джулиани

от правото да упражнява адвокатска професия в щата Ню Йорк. Тогава нюйоркски апелативен съд стигна до заключението, че адвокатът на Тръмп е излъгал, твърдейки, че победата на клиента му на президентските избори през ноември е била открадната. Според съда, разгласявайки лъжливи твърдения, Джулиани е заплашил обществения интерес и може да подкопае доверието в изборния процес.

