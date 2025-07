Суперяхтата Sea Lady II изгоря в Сен Тропе

В старото пристанище на Сен Тропе, популярно сред милиардери и туристи от цял свят, пламъци обхванаха 41-метровата суперяхта Sea Lady II, докато беше закотвена на пристанището.

Гъсти кълба черен дим се издигаха в лазурното небе. Силните пламъци бързо се разпространиха към долната палуба, унищожавайки част от яхтата.

Около 30 пожарникари се мъчеха да овладеят пожара. Двама души, 24-годишен член на екипажа и 30-годишен мъж, бяха леко обгазени от дима.

More footage ( by @phillip_de_robillard ) of the 41-meter Sea Lady II on fire yesterday in St Tropez.



She was built in 1986 by Souter (UK)



Not sure who owns her. (Do you know more? Pls DM!)#sealadyii #sttropez #yachtonfire #superyachtfan #superyacht pic.twitter.com/e8xFRLwkdC