Стрелба пред сградата на правителството в Загреб

Н ападателят, който стреля по полицай и го рани пред сградата на правителството в столицата Загреб, се е самоубил, съобщи полицията, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Стрелбата станала към 8 часа сутринта на площад "Свети Марко", на който се намира хърватският парламент и други важни институции.

Following a shooting in Zagreb’s St. Mark’s Square on Monday morning police have said that they have found the man matching the description of the perpetrator and that he has committed suicide https://t.co/kc4W5mspws