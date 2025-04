Странни имейли от Google започнаха да пристигат в Gmail: Какво представляват и трябва ли да ги отворите?

С транни имейли от Google: Какво е това и трябва ли да ги отворите?

Фишингът е опасна игра, която набира скорост с всяка изминала година: щом технологичните компании блокират една измамна схема, на нейно място веднага се появява нова. В момента нов фишинг имейл стана вирусен и успява да премине проверките на Google и Gmail.

Според информация на RBC-Украйна (проект Styler), която цитира публикация от Android Authority, специализирана в новини за Android и технологии, случаят е настъпил наскоро.

Подробности за фишинг атака по Gmail

Разработчикът Ник Джонсън съобщи в Twitter, че е станал жертва на сложна фишинг атака, която изглежда е изпратена от Google. Според него, имейлът е бил изпратен от no-reply@accounts.google.com и също така е бил подписан като accounts.google.com. Интересно е, че Gmail не е показал никакви предупреждения по отношение на имейла.

Recently I was targeted by an extremely sophisticated phishing attack, and I want to highlight it here. It exploits a vulnerability in Google's infrastructure, and given their refusal to fix it, we're likely to see it a lot more. Here's the email I got: pic.twitter.com/tScmxj3um6