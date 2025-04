„Хвърлен на лъвовете“: Венецуелец без присъда, затворен в Ел Салвадор

„Единственото му „престъпление“ е, че е венецуелец и има татуировки“, казва братът на мъж, хвърлен в печално известния затвор CECOT в Ел Салвадор.

Нелсън Суарес разбрал, че брат му Артуро вероятно се намира в известен затвор в Ел Салвадор, едва след като забелязал снимка в новинарски уебсайт. На нея се виждала група затворници с оковани ръце и крака, обръснати глави и покрити с белези тела.

Допреди пет седмици Артуро Суарес бил професионален певец, свирещ в САЩ, докато чакал молбата му за убежище да бъде разгледана.

Родом от Венецуела, Артуро е влязъл в САЩ по законен път.

Днес обаче той е задържан в CECOT — строго охраняван затвор в Ел Салвадор, където е изпратен от администрацията на Тръмп, без да е изправян пред съд или обвинен в престъпление. Белият дом твърди, че той е член на престъпна банда, но не представя доказателства в подкрепа на обвиненията.

Брат му, Нелсън Суарес, заявява пред Sky News, че вярва, че единствената причина за задържането е националността и външният вид на Артуро. „Той не е член на банда,“ казва той категорично. „Стигнах до извода, че единственото, заради което може да е задържан, са татуировките. Ако нямаш криминално досие и не си извършил престъпление в САЩ, каква друга причина може да има? Само защото си венецуелец?“

Артуро, на 34 години, бил арестуван от имиграционни агенти през март, докато записвал музикален видеоклип в къща. Първоначално бил отведен в център за депортация в Ел Пасо, Тексас, а по-късно, както се предполага, качен на военен самолет и изпратен в Ел Салвадор. Оттогава семейството му няма връзка с него. Нито адвокати, нито правозащитни организации успяват да установят контакт с някого от над 200-те венецуелски мъже, изпратени в затвора CECOT — съоръжение, в което се държат членове на банди като MS-13 и Tren de Aragua.

Нелсън Суарес разпознал брат си на снимка от новинарски сайт по татуировката на колибри на врата му. „Той си я направи в памет на покойната ни майка,“ обяснява той. Артуро има общо 33 татуировки, включително изображения на пиано, поезия и библейски стихове.

Именно тези татуировки вероятно са го превърнали в изкупителна жертва на показна кампания на Тръмп срещу нелегалната имиграция. Нелсън показва документи, удостоверяващи, че Артуро няма криминално досие нито във Венецуела, нито в Чили, Колумбия или САЩ — страните, в които е живял.

Sky News потърси Белия дом, Министерството на вътрешната сигурност (DHS) и Имиграционната и митническа служба (ICE) за коментар по случая на Артуро, но не получи отговор.

