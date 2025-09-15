"Старлинк" на Мъск съобщи за прекъсване на услугата, засегнати са хиляди потребители

Д оставчикът на сателитен интернет "Старлинк" на милиардера Илон Мъск съобщи днес на уебсайта си, че има прекъсване на услугата, предаде Ройтерс.

"Понастоящем има прекъсване на услугата на "Старлинк". Екипът ни разследва", се казва в изявление на интернет доставчика, без да се предоставят допълнителни подробности.

Уебсайтът за наблюдение на интернет услуги "Даундетекттър" (Downdetector) съобщи, че към 07:35 ч. българско време са засегнати над 43 000 потребители в САЩ.

"Старлинк" на американската компания "Спейс Екс" (SpaceX) предоставя интернет услуги чрез сателити в ниска околоземна орбита и се използва предимно в отдалечени райони и конфликтни зони по целия свят.

"Спейс Екс" не отговори веднага на молба на Ройтерс за коментар по въпроса.