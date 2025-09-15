Пиян мъж е арестуван за шофиране на детски джип Barbie в Канада

П иян мъж с авиаторски очила беше арестуван, докато шофираше детски розов джип Barbie по главен път в Канада, за да си вземе замразено слъши, съобщиха от полицията. Каспър Линкълн беше забелязан на 5 септември, докато се движеше по 15-о авеню в Принс Джордж, Британска Колумбия, в миниатюрното превозно средство, докато приятелят му вървеше до него, съобщава CBC.

Линкълн беше взел назаем играчката – предназначена за деца на възраст от 3 до 7 години – от детето на съквартиранта си, за да отиде за слъши с приятеля си, защото „го мързеше“ и не искал да върви пеша, разказа той.

„Никога преди не съм го карал“, каза Линкълн пред медията, смеейки се, предаде New York Post.

Той заяви, че не е имал представа, че нарушава закона.

„Използвах ръчни сигнали и всичко останало“, каза Линкълн. След като няколко свидетели заснеха Линкълн да шофира возилото Barbie, той беше спрян от немаркирана патрулна кола на Кралската канадска конна полиция, според клипове, получени от медията.

„Наистина ли го арестувате за шофиране на детски джип?“, каза Съмър Карън, която засне как Линкълн е с белезници. Тя заяви пред медията, че е шокирана, че полицията е решила да се намеси, тъй като Линкълн се движел близо до бордюра в комично малката кола и се движел с „може би 4 км в час“.

Полицаите наложиха на Линкълн нарушение на пътните правила, като по време на проверката установили, че шофьорската му книжка е отнета. Полицията също подозирала, че е пиян, което по-късно било потвърдено от два теста с дрегер, съобщава медията.

„В Британска Колумбия сте длъжни да имате шофьорска книжка, ако управлявате каквото и да е моторизирано превозно средство по пътя“, каза Кайра Лий, адвокат, който не е свързан с случая, пред CBC. „Това включва коли Barbie, играчки коли, електрически скейтбордове – всичко подобно. Необходимо е да имате книжка и застраховка“, добави тя.

Линкълн каза, че планира да обжалва глобата и приема инцидента, който оттогава стана сенза в социалните мрежи, с лекота. „Той беше наистина мил“, каза Линкълн за полицая, който го арестува. „Попълваше всички тези документи, казвайки: Това ми е за първи път!‘“

„Не пийте и не шофирайте“, каза Линкълн като последен съвет.