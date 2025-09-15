Д вама румънски граждани са загиналите при тежката катастрофа в Прохода на Републиката. Това съобщиха от Областна дирекция на МВР - Велико Търново.

От полицията припомнят, че инцидентът бе регистриран около 16:00 часа в неделя. Удариха се три леки автомобила, пътуващи в посока Русе и камион, движещ се в обратна посока с шофьор 56-годишен мъж от Стара Загора.

Верижна катастрофа с две жертви затвори Прохода на Републиката

В резултат на това на място са починали водачът на единия лек автомобил – 39-годишен румънски гражданин и 40-годишната му спътничка.

Останалите шофьори са тествани за употреба на алкохол, пробите са отрицателни.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е започнато досъдебно производство.