Конър Макгрегър се оттегля от президентската надпревара на Ирландия

Макгрегър заяви, че е бил „искрен и сериозен“ в намеренията си да участва в изборите и е бил „истински трогнат“ от „подкрепата и насърчението“

15 септември 2025, 10:25
Конър Макгрегър се оттегля от президентската надпревара на Ирландия
Източник: Getty Images

Б ившият боец по смесени бойни изкуства Конър Макгрегър обяви, че се оттегля от надпреварата за президент на Ирландия.

„След внимателно обмисляне и след консултация със семейството ми, оттеглям кандидатурата си от тази президентска надпревара“, написа той в публикация в социалните мрежи, пише SkyNews

„Това не беше лесно решение, но е правилното в този момент.“

Макгрегър обяви намерението си да се включи в надпреварата за президент на Ирландия през септември миналата година. Той трябваше да присъства на срещи по-късно в понеделник с Градския съвет на Дъблин и Окръжния съвет на Килдеър в опит да попадне в бюлетината за изборите през октомври. За да бъде номиниран, му беше необходимо да бъде подкрепен от 20 членове на ирландския парламент или от четири местни власти.

Конър Макгрегър влиза в политиката: Готов ли е за битка за президентския пост в Ирландия

Макгрегър заяви, че е бил „искрен и сериозен“ в намеренията си да участва в изборите и е бил „истински трогнат“ от „подкрепата и насърчението“, които е получил. Той продължи, като твърди, че правилата за допустимост до изборите в „остарялата конституция“ на Ирландия са „ограничаващи“, предотвратявайки „истински демократични президентски избори“. Според него конституцията гарантира, че изборите са „фиксирани, за да се осигури, че само одобрени от установения ред кандидати могат да бъдат избрани за бюлетината“.

„Този демократичен дефицит срещу волята на ирландския народ сега беше успешно усилен от изразяването на моя интерес“, добави той.

Миналата година Макгрегър загуби гражданско дело срещу жена, която го обвини в сексуално посегателство. Той беше осъден да плати близо 250 000 евро в обезщетение, след като жури в Върховния съд на Дъблин установи, че е граждански отговорен за нападение над Никита Ханд в хотел в Дъблин през 2018 г. През юли трима съдии отхвърлиха обжалването му срещу решението.

Източник: SkyNews    
