Срутването на сграда в Мадрид отне живота на 4 души

Ч астичното срутване на сграда в Мадрид отне живота на четирима души, след като спасителните служби извадиха телата на хората, обявени за изчезнали.

Две тела бяха открити късно на 7 октомври на мястото близо до Плаза Майор, популярна туристическа зона, часове след частичното срутване на сградата.

Пожарникарите извадиха другите две тела в ранните часове днес, 8 октомври, съобщи кметът Хосе Луис Мартинес-Алмейда в X.

„Цялата ни любов и подкрепа са с техните семейства, приятели и колеги в този много труден момент“, написа той, цитиран от АФП.

Службите за спешна помощ заявиха, че сред жертвите има трима мъже, работещи на обекта, и една жена, ръководеща проекта. Испанските медии съобщиха, че работниците са от Мали, Гвинея и Еквадор.

Други трима души са получили леки наранявания.

Причината за срутването се разследва. Сградата, бивша офис сграда, се преустройва в хотел. Данните на кметството показват, че разрешение за проекта е било издадено през февруари.

Ранените са съобщили, че няколко техни колеги са били вътре в сградата, когато тя се е срутила, каза Мартин, без да посочи точен брой изчезнали.

Пожарникарите заявиха, че "няколко етажа" са се срутили.

На видеозапис, публикуван в "Екс" от службите за спешна помощ, фасадата на сградата е покрита с огромно зелено платнище.

Полицията и пожарникарите са използвали дронове и кучета за да проверят дали има хора, заклещени вътре в сградата, разположена близо до операта и кралския дворец в испанската столица.

Частичното срутване на пететажната сграда е вътрешно, като фасадата ѝ е останала непокътната, добави Мартин.

Сградата е била преустроявана в хотел от строителна фирма.