Свят

Срив в телекомуникациите спря влаковете в Норвегия

Няма индикации за кибератака

Николай Киров Николай Киров

8 октомври 2026, 20:39
Срив в телекомуникациите спря влаковете в Норвегия
Източник: iStock

В сички железопътни услуги в Норвегия са спрени и „достъпът до горещите линии за спешна помощ е прекъснат след голямо „прекъсване на телекомуникациите“ днес, съобщиха властите.

„Поради прекъсванията на телекомуникациите не можем да установим контакт със службите за спешна помощ в случай на извънредна ситуация“, каза говорител на оператора на железопътната инфраструктура Bane NOR пред норвежката информационна агенция NTB.

Влаковата катастрофата в Норвегия се оказа фалшива

„Ето защо влаковете са спрени. Безопасността е основен приоритет в подобна ситуация.“

Според NTB, номерата за спешни повиквания на полицията, пожарната и линейката са засегнати от прекъсването“.

Клиенти на телекомуникационния доставчик Teленор също съобщават за проблеми с осъществяването на повиквания и изпращането на текстови съобщения“.

Полицията се стреми да увеличи присъствието си по улиците чрез допълнителни патрули, докато комуникациите за спешна помощ остават прекъснати.

Вестник „Афтенпостен“ съобщи, позовавайки се на Teленор, че няма индикации за кибератака.

Саботаж спря влаковете в Северна Германия

Теленор е водещият доставчик на телекомуникационни услуги в Норвегия, управляващ мобилни и фиксирани мрежи, както и предоставящ цифрова комуникационна и сигнална инфраструктура за правителствени институции, служби за спешна помощ и железопътната мрежа на страната.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Норвегия спрени влакове
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Петрова: България няма други очаквания към Северна Македония

Петрова: България няма други очаквания към Северна Македония

Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна

Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна

Рубио: Опасна патова ситуация в Украйна

Рубио: Опасна патова ситуация в Украйна

Тръмп обеща да не атакува Иран до 3 ноември

Тръмп обеща да не атакува Иран до 3 ноември

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб
Ексклузивно

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Преди 1 ден
След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Ексклузивно

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Преди 1 ден
<p>Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина</p>
Ексклузивно

Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина

Преди 1 ден
Опозицията: КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие
Ексклузивно

Опозицията: КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Проучват единия от ударените кораби в Черно море

Проучват единия от ударените кораби в Черно море

България Преди 1 час

В подготвителния етап на предстоящата операция е участвала фрегатата „Верни”

Гръцката полиция гони с километри българска кола с мигранти

Гръцката полиция гони с километри българска кола с мигранти

Свят Преди 2 часа

Водачът е изоставил превозното средство и е избягал

Координирани от чужбина заплахи с бомби в България

Координирани от чужбина заплахи с бомби в България

България Преди 4 часа

Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев

Разследват служители на „Общински паркинги и синя зона” във Варна за рекет

Разследват служители на „Общински паркинги и синя зона” във Варна за рекет

България Преди 4 часа

Директорът на предприятието е отведен за разпит

Южна Корея отзовава посланика си в Украйна

Южна Корея отзовава посланика си в Украйна

Свят Преди 4 часа

Двете страни са в дипломатически спор

Демерджиев за източванията на НЗОК: Мащабът огромен

Демерджиев за източванията на НЗОК: Мащабът огромен

България Преди 4 часа

Демерджиев: Правим няколко разследвания

Принц Хари

Принц Хари с разтърсващи разкрития за живота с Меган в Канада

Любопитно Преди 4 часа

42-годишният херцог на Съсекс си спомня как преживял „срив на адреналина“ броени дни след пристигането си в Канада в края на 2019 г., след години живот в среда, която той описва като изпълнена със стрес

Личната карта в телефона: Какво ще може да правите с цифровия си портфейл

Личната карта в телефона: Какво ще може да правите с цифровия си портфейл

Парите ни Преди 4 часа

Фирмите, които са длъжни да го приемат, но откажат, рискуват глоби до 250 000 евро

Снимката е илюстративна

Лято през октомври: Ловеч удари 30 градуса, но от запад идва промяна

България Преди 4 часа

Джордж Клуни

Джордж Клуни отваря италиански ресторант във Франция

Любопитно Преди 4 часа

Новият френски гражданин Джордж Клуни планира да отвори италиански ресторант в живописния регион Прованс. Актьорът влиза в кулинарния бизнес, където редица световни звезди преди него са претърпявали грандиозни и често комични провали

Бившият съпруг на Ружа Игнатова влиза в съда за 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова влиза в съда за 16 млн. евро

Свят Преди 4 часа

Прокуратурата твърди, че парите са достигнали до негови сметки през фирма, базирана в Хонконг

Прокуратурата поиска да върне в ареста бившия шеф на ВиК-Бургас

Прокуратурата поиска да върне в ареста бившия шеф на ВиК-Бургас

България Преди 4 часа

Има доказателства за влияние от страна на обвиняемия по отношение на свидетел

Тежка катастрофа с жертва край Каравелово

Тежка катастрофа с жертва край Каравелово

България Преди 5 часа

Автомобил навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в микробус

Oсвободиха под гаранция шамана от Калоферско

Oсвободиха под гаранция шамана от Калоферско

България Преди 5 часа

Апелативният съд прецени, че няма опасност от извършване на престъпление и от укриване

Фронтменът на Imagine Dragons Дан Рейнолдс и актрисата Минка Кели се разделиха

Фронтменът на Imagine Dragons Дан Рейнолдс и актрисата Минка Кели се разделиха

Любопитно Преди 5 часа

Вокалистът на Imagine Dragons Дан Рейнолдс и актрисата Минка Кели сложиха край на връзката си след четири години заедно. Причините за раздялата остават неизвестни, като нито музикантът, нито звездата от „Friday Night Lights“ са коментирали официално

Муцунски: Ива Михайлова получава адекватно лечение

Муцунски: Ива Михайлова получава адекватно лечение

България Преди 5 часа

Муцунски: Нямаме никакъв проблем да покажем на медицинските представители от България, че Ива Михайлова получава адекватна грижа

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

Живите корени на България

sinoptik.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg

Първият сив косъм: Кой очакваше това и какво правим сега?

Edna.bg

Papi Hans ще бъде специален гост на Modernity Yellow Party: Glitter & Thrill

Edna.bg

Разпространението на фентанил у нас - повече, но по-малки групи произвеждат и търгуват с дрогата

Nova.bg

Йотова след КСНС: Разделение имаше само по един въпрос – как да приключи войната в Украйна

Nova.bg