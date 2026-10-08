Срив в телекомуникациите спря влаковете в Норвегия

В сички железопътни услуги в Норвегия са спрени и „достъпът до горещите линии за спешна помощ е прекъснат след голямо „прекъсване на телекомуникациите“ днес, съобщиха властите.

„Поради прекъсванията на телекомуникациите не можем да установим контакт със службите за спешна помощ в случай на извънредна ситуация“, каза говорител на оператора на железопътната инфраструктура Bane NOR пред норвежката информационна агенция NTB.

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„Ето защо влаковете са спрени. Безопасността е основен приоритет в подобна ситуация.“

Според NTB, номерата за спешни повиквания на полицията, пожарната и линейката са засегнати от прекъсването“.

Клиенти на телекомуникационния доставчик Teленор също съобщават за проблеми с осъществяването на повиквания и изпращането на текстови съобщения“.

Полицията се стреми да увеличи присъствието си по улиците чрез допълнителни патрули, докато комуникациите за спешна помощ остават прекъснати.

Вестник „Афтенпостен“ съобщи, позовавайки се на Teленор, че няма индикации за кибератака.

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Теленор е водещият доставчик на телекомуникационни услуги в Норвегия, управляващ мобилни и фиксирани мрежи, както и предоставящ цифрова комуникационна и сигнална инфраструктура за правителствени институции, служби за спешна помощ и железопътната мрежа на страната.