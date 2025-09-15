Свят

Северна Корея: Статутът ни на ядрена държава е необратим

Страната осъди „анахроничните“ искания на САЩ за денуклеаризация

15 септември 2025, 09:17
Северна Корея: Статутът ни на ядрена държава е необратим
П остоянното представителство на Северна Корея към Организацията на обединените нации заяви, че позицията на страната като ядрена държава е необратима и осъди „анахроничните“ искания на САЩ за денуклеаризация, предаде Ройтерс, цитирайки севернокорейската държавна медия КЦТА.

„Позицията на Корейската народнодемократична република (КНДР) като ядрена държава, която е трайно заложена във върховния и основен закон на държавата, е необратима“, се казва в изявлението на представителството на КНДР към ООН и международните организации във Виена.

В изявлението също така се отправят критики срещу натиска от страна на САЩ за денуклеаризация и се казва, че това представлява „провокативно действие“ и намеса във вътрешните работи на Северна Корея.

В него се посочва още, че севернокорейските ядрени оръжия са „неизбежен вариант“ за защита на страната от ядрените заплахи на САЩ.

По-рано Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, предупреди, че съвместните военни учения на САЩ, Южна Корея и Япония, може да имат отрицателни последици за тях, съобщи държавната информационна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Южна Корея, Япония и САЩ започват на 15 септември ежегодните си отбранителни маневри, наречени Freedom Edge, на които ще повишат въздушния, морския и кибернетичния си оперативен капацитет срещу ядрени и ракетни заплахи от страна на Северна Корея, обявиха южнокорейските въоръжени сили.

"Това ни напомня, че безразсъдната демонстрация на сила от страна на Съединените щати, Япония и Южна Корея на погрешните места, и по-точно около Корейската народнодемократична република, несъмнено ще имат негативни последици за самите тях", каза Ким Йо-чен, цитирана от КЦТА.

