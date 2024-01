“Срамът ме доведе тук": Защо един руснак се присъединява към украинската армия

Т ова е начинът, по който живеем: гранатомети, картечници, нощни смени. Част от живота на Сергей Лойко е представен в сюжета на документален филм, озаглавен " The Role Of The Soldier", продуциран от Юна Лий. Лентата е заснета в предградията на Ню Йорк и Киев. Снимките по проекта започват през март 2022 г., разказва Voice of America (VOA).

Как се случи така, че вие, руски гражданин, който в продължение на 25 години е работил като журналист в американският вестник Los Angeles Times, сега се биете за Украйна на 69-годишна възраст? Този въпрос отправя към Сергей, Анна Нелсън, кореспондент на VOA в Ню Йорк.

“Срамът ме доведе тук. Никога няма да можем да изчистим името на нашата нация. Путин ни е нарисувал като германци около 1945 г. Ние сме фашисти. От едната страна, седим нацистите - ние руснаците, а от другата страна седят украинци, които защитават родината си. Те защитават целия свят срещу руско-фашистката чума”, разказва Сергей Лойко пред VOA. Той допълва, че е служил в съветската армия, затова има боен опит.

“Като цяло, тук ме познават, защото две години водех предаване по украински телевизионен канал. Имам и издадени две книги тук в Украйна”, казва войникът.

“Дойдох пеша до военната служба на Голосеевски. Беше пълно с охрана, която носеше автомати със себе си. Ако бях млад мъж, сигурно щяха да ме прострелят веднага или поне да ме арестуват, Пред тях показах „червения съветски паспорт с изкован сърп“. Направо полудяха! - идва някакъв дядо с руски паспорт и иска да се включи в украинската армия”, разказва възрастният мъж.

Повече по темата гледайте във видеото.