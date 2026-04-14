Терзиев: През юли планираме да пуснем новия участък на метрото през „Подуяне“

П рез юли планираме да пуснем в експлоатация новия участък на метрото през „Подуяне“, съобщи кметът на София Васил Терзиев във Facebook.

По негови думи трасето е завършено на 98%.

"След няколко месеца още десетки хиляди хора ще прекарват по-малко време в придвижване и повече в нещата, които имат значение за тях", написа Терзиев. И допълни, че "за хората от "Левски", "Сухата река' и "Хаджи Димитър" тези нови три километра линия ще означават "по-бърз и по-кратък път до работа или училище, повече спокойствие, предвидимост и време за семейството".

"Ще означават и по-тихи улици и по-чист въздух, защото очакваме около 25% по-малко автомобили в района", допълни още той.

Кметът посочи още, че трите нови станции „Стадион Георги Аспарухов“, „Витиня“ и „Ген. Владимир Вазов“ са част от усилието София да се превърне в по-свързан и достъпен град. Те са проектирани така, че да са удобни и разпознаваеми, с внимание към средата, в която се намират, включително станцията при стадиона, която носи визуална препратка към името на Георги Аспарухов. Предвиден е и буферен паркинг за 100 автомобила, който да улесни хората, идващи от околните райони.

Според Васил Терзиев с пускането на този участък се очаква броят на ползващите метро да достигне над 500 000 пътници дневно.

Столичният кмет отбеляза, че паралелно се обновява и наземният транспорт – с нови електробуси, тролейбуси и модерни трамваи, разширяване на електрическия транспорт и по-добра организация на линиите, така че придвижването в града да става по-лесно и с по-малко замърсяване. Продължава строителството на метрото през „Слатина“, подготвяме следващите разширения и променяме целия транспорт така, че той да заработи като единна система, допълни столичният кмет.

На 28 януари 2026 г. се навършиха 28 години от пускането на първия участък на метрото в София.