Собственик на погребален дом в Тексас е обвинен в зловещи експерименти с човешки тела

С обственичка на погребален дом в Тексас е обвинена в провеждане на ужасяващи експерименти с човешки тела – отрязвайки "глави, ръце и гръбначни стълбове", за да тества въздействието на различни балсамиращи течности, съобщават властите, предаде NBC News.

Адeлина Нган-Бин Буи, 50-годишна управителка на Capital Mortuary Services, е обвинена в злоупотреба с труп и фалшифициране на държавни документи, съобщиха от полицията в Остин.

NEW: Mortuary owner accused of corpse ‘experiments’ previously had burial contract with Travis County https://t.co/j6AyvY4BhA

Разследването започва, след като балсаматор сигнализира регулаторите от Texas Funeral Commission за предполагаемите действия, посочва се в съдебната документация.

Властите заявиха, че Буи е признала за експериментите пред разследващите.

„Буи потвърди също, че е инструктирала служителите си да извършват експерименти върху тела, за да изследва ефектите от балсамираща течност – с и без формалдехид. Това включваше отрязване на глави, ръце и гръбначни стълбове от останки, докато е действала в лицензираната си функция като погребален директор“, пише детектив Брайс Бишъп от полицията в Остин в клетвена декларация от 17 април в подкрепа на обвиненията срещу Буи.

According to an arrest affidavit, the mortuary owner admitted to directing employees to "conduct experiments on bodies to study the effects of embalming fluids with and without formaldehyde."https://t.co/F9I6cnFsiU