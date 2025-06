Премиерът на Монголия подаде оставка след скандал за луксозната почивка на сина му

П ремиерът на Монголия Лувсаннамсрайн Оюн-Ердене подаде оставка след антикорупционно разследване и седмици на масови протести, предизвикани от снимки в социалните мрежи, разкриващи охолния начин на живот на сина му, предаде BBC.

Оюн-Ердене, който категорично отрече всякакви нарушения, загуби вот на доверие в парламента във вторник. Сензационни снимки в социалните медии показаха сина му и приятелката му по време на ваканция по повод годежа им, парадиращи с дизайнерски аксесоари, сред които и черна чанта Dior. Изображението беше последвано от надпис: "Честит рожден ден на мен", публикуван от приятелката, както и други кадри, на които двойката се целува в басейн.

Снимките бяха разпространени масово в социалните мрежи и публикации в местните медии, което накара обществеността да се усъмни как семейството на премиера може да си позволи такъв лукс. Това предизвика антикорупционният орган на страната да започне проверка на финансите им.

Mongolian Prime Minister Luvsannamsrain Oyun-Erdene resigns after losing a confidence vote among lawmakers.



The secret ballot followed days of protests in the capital Ulaanbaatar against alleged corruptionhttps://t.co/p9CrpB1FeD pic.twitter.com/Mgqy7V6Gjl