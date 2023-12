Снежни бури в Гърция: Спрени фериботи, ниски температури и заледени пътища

С пряха фериботите в Гърция поради силни морски бури. Сняг има по високите места. Ниски температури заледиха пътищата, пише NOVA.

Температури под нулата бяха регистрирани тази сутрин на много места в страната. Силни морски бури затвориха пристанищата Пирея, Рафина и Лаврио. Не се движат фериботи от Волос, Кавала и Александруполис. Двата острова в Северна Гърция Самотраки и Тасос са без връзка по море, съобщават транспортните компании.

