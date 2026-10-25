Без часове след изборите: Понеделник ще е неучебен, но присъствен ден за учениците

И зборите за седми президент на България ще объркат учебната програма на учениците, тъй като вотът традиционно се провежда в училищата.

Денят след изборите, 26 октомври (понеделник) ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици. Това е разписано в заповед на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

Причината е, че е необходимо технологично време за подготовка на класните стаи за нормалното протичане на учебните занятия. Същевременно ще бъде създадена организация за занимания с учениците, така че родителите да имат възможност да оставят децата си в училище и да не се налага да променят работните си ангажименти или да търсят алтернативни варианти за тяхната грижа.

Учебното съдържание по съответните предмети от този ден ще бъде преструктурирано от учителите, така че това да не се отрази на цялостния обучителен процес.