Каква е избирателната активност в страната към 19:00 ч. по данни на "Тренд"

И збирателната активност в страната към 19:00 ч. е 21.3%. Това сочат данните от exit poll на социологическа агенция "Тренд", направен по поръчка на NOVA.

Българските граждани избират своя седми президент. Общо 6 млн. и 590 хил. души ще имат възможност да избират между 27 кандидатпрезидентски двойки. Общо 46 001 души ще гласуват за първи път.

Изборният ден започна в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели, се посочва в хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК). В секциите извън страната гласуването започва също в 7:00 ч. и приключва в 20.00 ч., съответно в 21:00 ч. местно време.

Секциите в страната, в които ще се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях ще има две машини. Общият брой на машините е 11 622.