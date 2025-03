Смущаващият случай на йога гуруто, който превърна духовността в капан

Г регориан Биволару, представян като духовен лидер, е обвинен в отвличане, трафик и изнасилване. Смята се, че той е експлоатирал стотици хора чрез международна мрежа от йога лагери и места за уединение. Сега го очаква съдебен процес, а една от жертвите му, Миранда, разказва как е успяла да се освободи.

На пръв поглед Tara Yoga Center в Лондон изглежда като обикновено йога студио – гостоприемна обстановка, професионален уебсайт, положителни отзиви. Миранда, учителка по английски, се запалва по йога заради нейното положително влияние върху психическото благополучие. След посещение на тантрически курс в Тайланд, тя решава да продължи практиката си и открива Tara Yoga Center в Лондон.

Класовете в Tara Yoga са рекламирани като „езотерична тантра“, насочена към вътрешната трансформация. Хората в центъра ѝ се струват интелигентни и отворени, а духовната атмосфера я привлича. Когато ѝ предлагат да участва в тридневно уединение в Съмърсет през 2018 г., тя с готовност приема. Там преживява интензивни медитации и лекции, но също така става свидетел на свободна голота и тантрически масажи, които ѝ изглеждат шокиращи.

