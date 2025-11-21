Слънцето залезе за последно тази година за най-северния град в САЩ (ВИДЕО)

Н а 18 ноември жителите на Уткягвик, Аляска, видяха слънцето за последен път тази година, с което навлязоха в 65-дневна полярна нощ, в която основният източник на светлина ще бъде Северното сияние.

Малкото градче, известно в миналото като Бароу, се намира на северния край на Аляска, на около 500 км северно от Полярния кръг, което го превръща в най-северното населено място в Северна Америка.

Тази продължителна тъмнина е резултат от наклона на земната ос. Тъй като Северното полукълбо се отдалечава от слънцето в периода между есенното и пролетното равноденствие, дневната светлина намалява все повече на север, като пикът на този процес е около зимното слънцестоене.

Sunset on Tuesday will mark the final appearance of the sun over Utqiagvik, Alaska, in 2025 as the town enters "polar night," a stretch of roughly 65 days of darkness. pic.twitter.com/feZhpIScWh — AccuWeather (@accuweather) November 18, 2025

По време на полярната нощ единствените източници на естествена светлина са слабият сумрак в близост до южния хоризонт и понякога сиянието на Аурора Бореалис (Северното сияние) над главите на жителите.

След залеза на 18 ноември следващият изгрев в Уткягвик ще бъде едва на 22 януари 2026 г.

CAN YOU IMAGINE? The sun will set today at 1:36 PM in #Utqiaġvik, Alaska (formerly Barrow) as the long night begins and won't rise again until January 22nd. That's 64 days with NO SUN! 😳🧛‍♂️ pic.twitter.com/iRPLFlXSQH — Matt Devitt (@MattDevittWX) November 18, 2025

Условията по време на полярната нощ са екстремни: температурите често падат далеч под нулата по Целзий, а отсъствието на слънцето променя ежедневния ритъм на близо 5000-те жители на градчето.

Тъмнината обаче е временна. С настъпването на пролетта се завръща и светлината, а до средата на май ситуацията се преобръща напълно. Оттогава до началото на август слънцето никога няма да залязва, с което ще започне сезонът на безкрайния ден в Уткягвик – светлият аналог на дългата зимна нощ.