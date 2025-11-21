Свят

Слънцето залезе за последно тази година за най-северния град в САЩ (ВИДЕО)

Жителите му няма да видят слънцето отново чак до 22 януари 2026 г.

21 ноември 2025, 14:17
Източник: iStock

Н а 18 ноември жителите на Уткягвик, Аляска, видяха слънцето за последен път тази година, с което навлязоха в 65-дневна полярна нощ, в която основният източник на светлина ще бъде Северното сияние.

Малкото градче, известно в миналото като Бароу, се намира на северния край на Аляска, на около 500 км северно от Полярния кръг, което го превръща в най-северното населено място в Северна Америка.

Тази продължителна тъмнина е резултат от наклона на земната ос. Тъй като Северното полукълбо се отдалечава от слънцето в периода между есенното и пролетното равноденствие, дневната светлина намалява все повече на север, като пикът на този процес е около зимното слънцестоене.

По време на полярната нощ единствените източници на естествена светлина са слабият сумрак в близост до южния хоризонт и понякога сиянието на Аурора Бореалис (Северното сияние) над главите на жителите.

След залеза на 18 ноември следващият изгрев в Уткягвик ще бъде едва на 22 януари 2026 г.

Условията по време на полярната нощ са екстремни: температурите често падат далеч под нулата по Целзий, а отсъствието на слънцето променя ежедневния ритъм на близо 5000-те жители на градчето.

Тъмнината обаче е временна. С настъпването на пролетта се завръща и светлината, а до средата на май ситуацията се преобръща напълно. Оттогава до началото на август слънцето никога няма да залязва, с което ще започне сезонът на безкрайния ден в Уткягвик – светлият аналог на дългата зимна нощ.

Източник: AccuWeather    
Слънцето залезе за последно тази година за най-северния град в САЩ (ВИДЕО)

Слънцето залезе за последно тази година за най-северния град в САЩ (ВИДЕО)

Всичко от днес

