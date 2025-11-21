Любопитно

Любовта разплита нишките на едно откраднато минало в премиерния сериал „Диво сърце“

Новият турски сериал ще се излъчва всеки делничен ден от 15:00 ч. по NOVA

21 ноември 2025, 14:02
Любовта разплита нишките на едно откраднато минало в премиерния сериал „Диво сърце“
Източник: NOVA

Х итовата турска поредица „Диво сърце“ ще направи своя дебют по NOVA на 4 декември (четвъртък). Всеки делничен ден от 15:00 ч. сериалът ще проследява историята на живота на отвлечено малко момче, което ще се превърне в млад мъж с несломим дух.

Пътят на Али започва в сплотеното му семейство, от което е отнет. Той преживява много тежки моменти, но не губи себе си и вярата си в доброто, дори когато е принуден да започне да работи за похитителите си. След години на лишения той открива начин да избяга, а с него тръгват и няколко приятели, с които започват своя нов живот. Али сменя името си и вече всички го наричат Яман.

Източник: NOVA

Младият мъж устоява на ударите на живота и успява да запази душата си чиста. За него всичко се променя, когато среща Рюя – красиво момиче от богато и влиятелно семейство. Обстоятелствата, при които се запознават са много сложни – Яман й помага в момент, когато тя е напът да загуби приятеля си. Рюя е благодарна за оказаната помощ, а спасяването на момчето е началото на поредица от сблъсъци между двамата мъже. Какво ги свързва освен желанието да бъдат с дамата, която ги е очаровала?

Източник: NOVA

В главната роля в „Диво сърце“ зрителите на NOVA ще видят успешния актьор Халит Йозгур Саръ. В поредицата участват още Долунай Сойсерт („Не пускай ръката ми”), Симай Барлас („Безмилостен град”), Таянч Аяайдън и други.

Източник: NOVA

Не пропускайте епизодите на премиерния сериал от понеделник до петък в 15:00 ч. по NOVA.

Диво сърце Турски сериал Драма NOVA Яман Отвличане Нов живот Любовна история
Последвайте ни
На първо четене: НС прие законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

На първо четене: НС прие законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

Слънцето залезе за последно тази година за най-северния град в САЩ (ВИДЕО)

Слънцето залезе за последно тази година за най-северния град в САЩ (ВИДЕО)

Задържаха под стража обвинения за подкуп надзирател от Варна

Задържаха под стража обвинения за подкуп надзирател от Варна

Скандал минути преди финала на

Скандал минути преди финала на "Мис Вселена": "Мис Палестина" с таен брак и дете от сина на осъден терорист

Промяна във валутните курсове от 1 януари

Промяна във валутните курсове от 1 януари

pariteni.bg
Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 2 дни
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 2 дни
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 2 дни
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 2 дни

Виц на деня

Учител по физика към жена си: - Скъпа, дай от хладилника "ускорителя на елементарни частици". - Какво е това? - Ракията дай!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Домашен ужас в София - син душил майка си, заканил ѝ се с убийство</p>

Домашен ужас в София - 19-годишен душил майка си и ѝ се заканил с убийство

България Преди 19 минути

Младежът е обвинен за телесна повреда и закана за убийство в условията на домашно насилие

Среща на върха на Г-20: Лидерите на ЕС обсъждат мирния план на САЩ за Украйна със Зеленски

Среща на върха на Г-20: Лидерите на ЕС обсъждат мирния план на САЩ за Украйна със Зеленски

Свят Преди 20 минути

ЕС ще продължава да подкрепя Украйна, подчерта Урсула фон дер Лайен

Шокиращи кадри показват запаления двигател на товарния самолет, разбил се в САЩ (СНИМКИ)

Шокиращи кадри показват запаления двигател на товарния самолет, разбил се в САЩ (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Разследването установява „пукнатини от умора“ в пилона, държащ двигателя, минути преди фаталния инцидент в Кентъки, отнел живота на 14 души

ЕК започва процедура за нарушение срещу Словакия

ЕК започва процедура за нарушение срещу Словакия

Свят Преди 1 час

Тази поправка беше приета през септември, за да ограничи по-специално правата на ЛГБТ+ лицата, което беше „историческа стъпка“ за националистическия министър-председател Роберт Фиц

<p>Google представя Nano Banana Pro: Ново ниво на реалистични изображения</p>

Разпознаването на AI снимки ще стане още по-трудно

Технологии Преди 1 час

Новата версия Nano Banana Pro на Google обещава студийно качество на изображенията

Емоционален момент: Принцеса Кейт и Джеси Джей се сближиха покрай битките си с рака

Емоционален момент: Принцеса Кейт и Джеси Джей се сближиха покрай битките си с рака

Любопитно Преди 1 час

43-годишната принцеса и 37-годишната певица преживяха емоционален момент по време на Кралското вариететно представление

Плашещ растеж: Как Китай и Индия променят световния автомобилен пазар

Плашещ растеж: Как Китай и Индия променят световния автомобилен пазар

Технологии Преди 1 час

Производството на автомобили в Китай се е увеличило повече от два пъти между 2010 и 2024 г., в същото време производството в Китай е много по-евтино, отколкото в развитите икономики, особено на електрически автомобили

<p>Супермодел се съблече на 60 г.: Аз съм в апогея си&nbsp;(СНИМКИ)</p>

Супермоделът Паулина Порижкова се съблече на 60 г. с мощно послание (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

Посланието на Порижкова за любов и възприемане идва години, след като тя започна да публикува нефилтрирани селфита, снимки в бикини и фотографии без грим

Определиха съдията, който ще гледа делото срещу Благомир Коцев във Варна

Определиха съдията, който ще гледа делото срещу Благомир Коцев във Варна

България Преди 1 час

Системата за случайно разпределение на делата е изтеглила Светла Даскалова

„Благодаря за всичко“: Илон Мъск изпрати благодарствено послание до Тръмп

„Благодаря за всичко“: Илон Мъск изпрати благодарствено послание до Тръмп

Любопитно Преди 2 часа

Съобщението на главния изпълнителен директор на Tesla последва неговото участие в вечерята, организирана от Тръмп за саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман

<p>МОН представи рейтинга на университетите - кои водят?&nbsp;</p>

МОН представи рейтинга на университетите в България

България Преди 2 часа

Софийският, Техническият и Медицинският университет са сред първенците

Reuters: Компания от ОАЕ проявява интерес към чуждестранните активи на "Лукойл"

Reuters: Компания от ОАЕ проявява интерес към чуждестранните активи на "Лукойл"

Свят Преди 2 часа

Заинтересованите се увеличиха, откакто Министерството на финансите на САЩ разреши на компаниите започване на преговори

Кейти Пери и Джъстин Трюдо

Кати Пери и Джъстин Трюдо правят важна следваща стъпка във връзката си

Любопитно Преди 2 часа

Кати Пери и Джъстин Трюдо планират празниците заедно, докато певицата се фокусира върху дъщеря си и приключването на турнето си

"Възраждане" ще сезира КС за особения управител на "Лукойл"

"Възраждане" ще сезира КС за особения управител на "Лукойл"

България Преди 2 часа

В подкрепа на идеята са се подписали 51 депутати от "Възраждане", от МЕЧ и няколко от "Величие"

Откриха тяло на мъж на площад "Св. Неделя" в София

Откриха тяло на мъж на площад "Св. Неделя" в София

България Преди 2 часа

Не става въпрос за криминален инцидент, съобщиха от МВР

Пламен Димитров/КНСБ

Президентът на КНСБ: Организираме протест в понеделник

България Преди 3 часа

Всички недоволни от заплатите си и от бюджетния сектор, са добре дошли, подчерта Пламен Димитров

Всичко от днес

От мрежата

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

ЕКСКЛУЗИВНО! Искрата: "С Дара сме двойка, целунахме се на технопарти" (ВИДЕО)

Edna.bg

Ексклузивно интервю на Меган Маркъл: Никой на света не ме обича повече от Хари!

Edna.bg

Треньор разкри как Аржентина отвлече Меси от Испания

Gong.bg

Шанс за България да играе на Световно първенство

Gong.bg

Приеха на първо четене бюджета за 2026 г.

Nova.bg

Европрокуратурата - с обиски у нас по разследване за измама със субсидии

Nova.bg