Любовта разплита нишките на едно откраднато минало в премиерния сериал „Диво сърце“

Х итовата турска поредица „Диво сърце“ ще направи своя дебют по NOVA на 4 декември (четвъртък). Всеки делничен ден от 15:00 ч. сериалът ще проследява историята на живота на отвлечено малко момче, което ще се превърне в млад мъж с несломим дух.

Пътят на Али започва в сплотеното му семейство, от което е отнет. Той преживява много тежки моменти, но не губи себе си и вярата си в доброто, дори когато е принуден да започне да работи за похитителите си. След години на лишения той открива начин да избяга, а с него тръгват и няколко приятели, с които започват своя нов живот. Али сменя името си и вече всички го наричат Яман.

Източник: NOVA

Младият мъж устоява на ударите на живота и успява да запази душата си чиста. За него всичко се променя, когато среща Рюя – красиво момиче от богато и влиятелно семейство. Обстоятелствата, при които се запознават са много сложни – Яман й помага в момент, когато тя е напът да загуби приятеля си. Рюя е благодарна за оказаната помощ, а спасяването на момчето е началото на поредица от сблъсъци между двамата мъже. Какво ги свързва освен желанието да бъдат с дамата, която ги е очаровала?

Източник: NOVA

В главната роля в „Диво сърце“ зрителите на NOVA ще видят успешния актьор Халит Йозгур Саръ. В поредицата участват още Долунай Сойсерт („Не пускай ръката ми”), Симай Барлас („Безмилостен град”), Таянч Аяайдън и други.

Източник: NOVA

Не пропускайте епизодите на премиерния сериал от понеделник до петък в 15:00 ч. по NOVA.