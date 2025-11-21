ЕК започва процедура за нарушение срещу Словакия

Е вропейската комисия обяви, че започва процедура за нарушение срещу Словакия след конституционни промени, целящи да дадат предимство на националното право пред европейското.

Приети през септември, тези изменения имат за цел да ограничат правата на ЛГБТ+ лицата.

Те постановяват, че „Словакия запазва суверенитета си в областта на националната идентичност, здравеопазването, науката, образованието“ или „гражданското състояние“ и ограничават правата на еднополовите двойки.

Всички тези промени бяха представени като „историческа стъпка“ за националистическия министър-председател Роберт Фицо.

Комисията обаче ги счита за противоречащи на „принципа на върховенството на европейското право“, предаде АФП.

Европейската изпълнителна власт уверява, че е изразила своите опасения пред словашките власти „преди приемането на измененията“ и изразява съжаление, че те „не са били взети под внимание“.

Словакия разполага с два месеца, за да отговори на опасенията, изразени от Комисията.

Съседната Унгария на Виктор Орбан прие подобни мерки и е обект на процедура за нарушение от страна на ЕС поради закон, който от 2021 г. забранява да се говори за хомосексуалността пред непълнолетни.

В миналото върховенството на европейското право, което гарантира свободата на изразяване и недискриминацията, беше поставено под въпрос през 2021 г. от Полша, в нарушение на договорите, според Брюксел.