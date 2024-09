Случаен гений: Побой превръща мъж във феномен

Т ърговецът Джейсън Паджет не се интересува от нищо друго освен от партита и преследване на момичета, но една съдбовна нощ го променя завинаги.

Джейсън Паджет вижда математиката навсякъде. Дори нещо толкова обикновено като миенето на зъбите му се управлява от математиката - той завърта крана и потапя четката си за зъби във водата 16 пъти.

„Не знам защо ми харесват идеалните квадрати“, казва той.

„Това не е просто идеален квадрат, а две на степен четири или четири на квадрат, но аз просто харесвам идеалните квадрати... Автоматично правя тези неща с всичко.“

Паджет е толкова обсебен от математиката и разбира толкова сложни понятия, че го наричат гений. Със сигурност има рядък талант да рисува на ръка повтарящи се геометрични модели, известни като фрактали.

Но бившият продавач на футони (матраци, които се поставят директно на пода или диван, предназначени за спане-бел.ред.) от Аляска невинаги е имал талант да борави с числа. Преди по-малко от 17 години той живее съвсем различен живот в Такома, Вашингтон.

„Бях много повърхностен“, смее се той.

„Животът ми се въртеше около момичетата, партитата, пиенето, събуждането с махмурлук и след това излизането, преследването на момичетата и повторното излизане по баровете.“, признава се той.

Математиката изобщо не е била в радара му.

„Казвах: „Математиката е глупава, как можеш да я използваш в реалния свят? И си мислех, че това е нещо като умно твърдение. Наистина вярвах в това.“, признава Джейсън Паджет.

Но в нощта на петък, 13 септември 2002 г., всичко се променя.

Докато е навън с приятели, Паджет е нападнат и ограбен от двама мъже пред караоке бар. Те взели вече скъсаното му кожено яке.

„Чух и усетих този дълбок, нисък тътен, когато първият човек се затича зад мен и ме удари в тила“, спомня си той.

„И видях това кълбо бяла светлина, сякаш някой е направил снимка. Следващото нещо, което си спомням, е, че бях на колене и всичко се въртеше, а аз не знаех къде съм и как съм попаднал там.“, казва Паджет.

Паджет се запътил към болницата от другата страна на улицата, където му казали, че има сътресение на мозъка и кървящ бъбрек след удара в корема.

„Дадоха ми инжекция с болкоуспокояващо и ме изпратиха вкъщи“, спомня си той.

Но след като се прибрал у дома, поведението на Паджет се променило бързо и драматично. Той е претърпял мозъчна травма, която може да доведе до обсесивно-компулсивно разстройство - ОКР. В случая на Джейсън той започва все повече да се страхува от външния свят и излиза от дома си само за да се снабди с храна.

„Спомням си само как заковавах одеяла и кърпи върху всички прозорци в къщата... Спомням си, че всъщност използвах спрей пяна и залепих входната врата.“, допълва той.

Заради ОКР Паджет се страхува ирационално от микроби, което се отразява на дъщеря му, която идва да живее при него в разгара на преговорите за попечителство с бившата му партньорка.

„Когато тя идваше, аз обсесивно си миех ръцете и чистех“, казва той.

„Първото нещо, което исках да направя, беше да й събуя обувките, да я облека в чисти дрехи и да й измия ръцете.“, допълва Паджет.

Но докато Паджет изпитва всички тези негативни последици от нападението си, се случва и нещо невероятно. Начинът, по който Джейсън виждал нещата, се променил.

„Всичко, което беше извито, изглеждаше като леко пикселизирано“, обяснява той. „Водата, която се стичаше в канализацията, вече не изглеждаше като гладка и плавна, а като малки допирателни линии.“, допълва той.

Същото се случва и с облаците, слънчевата светлина, преминаваща между дърветата и локвите. За Паджет светът по същество прилича на ретро видеоигра. Виждайки толкова коренно различна представа за заобикалящата го среда, Паджет предизвиква противоречиви емоции. „Бях изненадан... объркан. Беше красиво, но в същото време и плашещо.“

Благодарение на тези видения Паджет започва да мисли за огромни въпроси във връзка с математиката и физиката. Като се има предвид отшелническото му съществуване по това време, интернет се превръща в ценен източник на информация за него, тъй като той чете много за математиката онлайн.

Той се натъква на уебстраница за фракталите, която му допада. Това е трудна математическа концепция, която, най-общо казано, може да се оприличи на снежинка. Когато я увеличите, ще видите, че тя е съставена от по-малки снежинки, свързани помежду си, увеличете я отново и тези снежинки са съставени от по-малки снежинки и така до безкрайност.

Паджет бил очарован от тази концепция, но все още нямал думи, с които да я опише, докато един ден дъщеря му не го попитала как работи телевизорът.

