Мистерията на изчезналия гений Еторе Майорана

Р аботата на Еторе Майорана оказва огромно влияние върху света на физиката. Той работи и вдъхновява някои от най-великите умове на XX век, като помага за откриването на неутриното и поставя началото на нова ера във физиката.

Тогава защо не е толкова известен, колкото някои от колегите си? Блестящ италиански физик-теоретик, Майорана изчезва безследно през 1938 г., оставяйки след себе си празнота, която отеква с въпроси без отговор.

Като пионер в областта на квантовата механика и физиката на елементарните частици той има огромен принос, но обстоятелствата около загадъчното му изчезване подхранват десетилетия наред спекулации и интриги.

Дали е бил убит? Дали се е самоубил? Или е избягал, за да започне живота си отначало?

Когато през 2011 г. случаят му беше възобновен, хората останаха с повече въпроси от всякога.

Геният Майорана

Еторе Майорана е роден на 5 август 1906 г. в Катания, Сицилия, в семейството на Фабио Майорана и Доменика Майорана (родена Мильорини). Още от ранна възраст той е изключително надарен, способен на изумителни математически подвизи, като умножаване на големи числа и създаване на квадратни и кубични корени в главата му.

