След смъртоносната стрелба - САЩ затягат контрола върху чужденците

А мериканската служба за гражданството и имиграцията обяви, че временно спира да се произнася решения по молби за предоставяне на убежище, а причината е стрелбата по военнослужещи от Националната гвардия във Вашингтон преди два дни, отнела живота на единия от тях, предаде ДПА.

"Службата спира да издава решения по молби за убежище, докато не бъдем сигурни, че всеки чужденец е внимателно проверен в максимално висока степен", написа в Екс директорът на Службата Джоузеф Едлоу.

The Trump administration has announced that it is pausing all asylum decisions following the shooting of two National Guard members this week in Washington, D.C. https://t.co/O4u6fEbr00 pic.twitter.com/RWnvYAg2dA — ABC News (@ABC) November 29, 2025

Ден по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп оповести пълно спиране на приема на хора от "страни от Третия свят", без да посочва от кои държави и как ще стане прилагането на мярката.

По-рано през деня правителството му заяви, че ще провери всички зелени карти, издадени на чужденци от страни, "пораждащи безпокойство". Сред засегнатите от мярката са афганистанците, но и хора от още 18 страни като Иран, Либия, Сомалия, Йемен, Куба и Венецуела.

Зелената карта позволява на чужденците да живеят и работят за постоянно в САЩ.

В сряда двама бойци от Националната гвардия бяха простреляни само на няколко пресечки от Белия дом. Тръмп съобщи, че единият от ранените, военнослужеща, е издъхнала от раните си, а състоянието на другия войник остава критично. Вероятният стрелец, афганистанец, влязъл в САЩ през 2021 г., е задържан. Подбудите за нападението засега са неизвестни.

След случая Тръмп обвини бежанците за социалните проблеми в страната си. Правозащитни организации предупредиха атаката да не се използва за печелене на политически дивиденти.