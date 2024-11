След победата на Тръмп: Елън Дедженеръс и съпругата ѝ напускат САЩ

Е лън Дедженеръс бързо напуска Съединените щати - очевидно завинаги.

Според The Wrap 66-годишната водеща, комик и актриса се мести в провинциална Англия.

Дедженеръс пуска корени в Обединеното кралство заедно със съпругата си Порша де Роси и според съобщенията нямат намерение да се връщат в САЩ.

Ellen DeGeneres and Portia de Rossi moving to ENGLAND after Trump win as they become latest stars to flee US https://t.co/qlgUpv2fNI pic.twitter.com/spQv1TXyh5

За да подчертае очевидната трайност на преместването, двойката планира да пусне на пазара имението си в Монтесито.

Близък до бившата водеща на „Шоуто на Елън Дедженеръс“ твърди, че тя и де Роси напускат страната най-вече в отговор на президентските избори през 2024 г., на които Доналд Тръмп спечели втори непоследователен мандат.

Според информацията двойката сега живее в Котсуолдс, селска част на Югозападна Англия, която се намира на около 160 км от Лондон.

Районът е популярен сред знаменитостите, които искат да избегнат шума и суетата на Лондон, което би било логично за Дедженеръс и Роси, тъй като те вече се опитаха да избегнат Лос Анджелис, като се преместиха в Монтесито.

Елън и Порша ще имат много съседи знаменитости. Сред звездите с имоти в Котсуолдс са Дейвид и Виктория Бекъм, Кейт Мос, Патрик Стюарт, Елизабет Хърли, Джереми Кларксън и Деймиън Хърст, както и много други. Районът е дом дори на кралски особи, тъй като крал Чарлз притежава „Хайгроув Хаус“ в Глостършир.

Ellen DeGeneres and wife Portia de Rossi have moved to rural England and the couple plans to never return to the United States, telling friends the election of Donald Trump was their primary motivation, a person close to Ellen told TheWrap.



Read more: https://t.co/qkih9H3hhz pic.twitter.com/jcNCH6VYAT