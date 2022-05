След 19 години: Елън ДеДженеръс се сбогува с шоуто си

Ш оуто на Елън ДеДженеръс отбелязва своя край след 19 години.

Водещата официално приключи снимките в края на април и сподели: „Имаше период от няколко месеца, през които плачех всеки ден“, каза тя пред The ​​Hollywood Reporter. "Бях наистина емоционална, въпреки че това беше моят избор и това е правилният избор. Знаех, че е време да приключа това и да правя нещо различно, но все пак беше наистина емоционално."

Емоциите ѝ се засилиха, след като през 2019 г. Warner Bros. проведоха разследване на шоуто за твърдения за токсично работно място. Елън каза, че е обмисляла да завърши шоуто още тогава, но е някой я е убедил да продължи да снима още три години.

Тя заяви: "Преминаваш през някои неща в живота и просто продължаваш да се учиш и да растеш. Ето как трябва да гледам на това."

Елън добави: „Ще ми липсва да се смея всеки ден с всички хора, които станаха моето семейство“.

За да се подготви за емоционалното сбогуване, тя се обърнала за съвет към бившата водеща на токшоу Опра Уинфри. Уинфри е казала: „Не прави нищо в продължение на една година. Без значение колко добра е офертата, просто си почини за една година“.

"I got a little emotional backstage."



Oprah Winfrey joined "The Ellen DeGeneres Show" during its final week on air and reminisced about what it was like to wrap her own show in 2011. https://t.co/gAAKaEAWga pic.twitter.com/CqEf1k99F4